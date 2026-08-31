Aston Villa x Arsenal: onde assistir, horário e escalações
As equipes se enfrentam na 2° rodada da Premier League
Aston Villa e Arsenal se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 16h (de Brasília), no Villa Park, pela 2ª rodada da Premier League 2026/27. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos bastante distintos neste início de temporada. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+. Clique para assistir no Disney+!
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O Aston Villa busca se recuperar após um início preocupante. Depois de terminar a última temporada na quarta colocação da Premier League, com 65 pontos, e conquistar a Europa League, o clube passou por mudanças importantes no elenco durante a janela de transferências. A perda de peças relevantes afetou a estrutura construída por Unai Emery, e a equipe ainda tenta encontrar uma nova identidade. Na estreia do campeonato, o Villa foi goleado por 4 a 0 pelo Brighton, depois de já ter perdido para o PSG na Supercopa da UEFA.
O Arsenal, por outro lado, chega ao Villa Park com confiança. Atual campeão inglês, o time de Mikel Arteta manteve uma base forte e reforçou o elenco para a nova temporada. Após alguns tropeços nos amistosos de preparação, os Gunners responderam nos jogos oficiais, vencendo o Manchester City e o Coventry por 3 a 0, sem sofrer gols. Assim, enquanto o Villa tenta reconstruir sua equipe após as mudanças no elenco, o Arsenal busca manter o bom momento e começar a defesa do título com mais uma vitória.
Onde assistir ao jogo
- 📺 Onde assistir: Disney+
- 🏆 Competição: Premier League (2ª rodada)
- 📅 Data: segunda-feira, 31 de agosto de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Villa Park, Birmingham
- ⏱️ Tempo real: o Lance! acompanha a partida em tempo real a partir das 16h.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟣 Aston Villa
Bizot; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Barkley, Kamara, McGinn, Hemmings e Bogarde; Buendía.
Técnico: Unai Emery.
🔴 Arsenal
Raya; White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Lewis-Skelly, Rice e Odegaard; Saka, Tzolis e Havertz.
Técnico: Mikel Arteta.
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