Guarani x Brusque: onde assistir, horário e escalações
Saiba todos os detalhes do jogão da Série C do Brasileiro
Guarani e Brusque se enfrentam neste sábado (29), às 17h no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 19ª rodada do Brasileirão Série C 2026. O confronto, válido pela 19ª rodada do Brasileirão Série C 2026, terá transmissão em Tempo Real do Lance!. Clique aqui e acompanhe.
O Guarani vem de derrota para o Botafogo-PB, também pela Série C do Brasileirão. O Bugre tenta a recuperação. O Brusque empatou com o Amazonas por 1 a 1, na última rodada da competição.
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FICHA do confronto
Competição: Brasileirão Série C 2026 (19ª rodada)
Data e horário: 29 de agosto de 2026, 17h00
Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas, São Paulo
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Confira as prováveis escalações:
GUARANI
Caíque França; Dudu, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Isaque e João Paulo; Éverton Brito (Nathan Melo), Hebert e Maranhão (Lucca).
BRUSQUE
Nogueira (Paulo Gianezini); Léo Ataíde (Medeiros), João Maistro, Ryan e Raimar; Bernardo, Jonatan Lucca e Ariel; Petterson, Adriano e Marlyson.
- Competição: Brasileirão Série C 2026 (19ª rodada)
- 📅 Data: sábado, 29 de agosto de 2026
- ⏰ Horário: 17h00 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)
- Tempo real: confira a agenda do dia no Lance!.
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