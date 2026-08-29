Grêmio x São Paulo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino As equipes se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. As Gurias Gremistas buscam avançar pela primeira vez à semifinal da competição, enquanto o Tricolor Paulista tenta confirmar a melhor campanha da primeira fase e levar vantagem para decidir a classificação em casa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo GRE SAO Quartas de final Brasileirão Feminino Data e Hora sábado, 29 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília) Local Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Árbitro Rejane Caetano da Silva (CE) Assistentes Gizeli Casaril (SC) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA) Var Philip Georg Bennett (RJ) Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Grêmio chega às quartas de final após terminar a primeira fase na oitava colocação, com 27 pontos. Em 17 rodadas, a equipe comandada por Jéssica Lima conquistou oito vitórias, três empates e seis derrotas, com 23 gols marcados e 16 sofridos.

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Agora, as Gurias Gremistas terão pela frente o melhor time da primeira fase e contam com o apoio da torcida no Alfredo Jaconi para tentar construir uma vantagem no primeiro confronto.

A principal esperança ofensiva do Grêmio é Camila Pini, artilheira da equipe no Brasileirão Feminino, com quatro gols marcados na competição.

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Do outro lado, o São Paulo chega ao mata-mata como dono da melhor campanha da primeira fase. O Tricolor Paulista somou 41 pontos, com 13 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. A equipe marcou 31 gols e sofreu somente 11.

Comandado por Thiago Viana, o São Paulo terá a vantagem de decidir a vaga em casa e busca voltar à final do Campeonato Brasileiro Feminino após conquistar o vice-campeonato em 2024.

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Tudo sobre Grêmio x São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 🆚 São Paulo

Brasileirão Feminino – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: SporTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫⚪ Grêmio

Sol; Rodríguez, Mónica Ramos e Day Silva; Dani Barão, Rafa Marques, Camila Pini e Allyne; Gisele, Giovaninha e Leidiane.

Técnica: Jéssica Lima.

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⚫🔴⚪ São Paulo

Carlinha; Barbosa (ou Rafa Soares), Tayla, Carol Gil e Clara; Robinha, Karla Alves (ou Camilinha) e Pereyra; Isa, Serrana e Crivelari.

Técnico: Thiago Viana.

As equipes se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino (Foto: Arte/Lance!)

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