Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Al-Hilal x Al-Ahli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita

Confira todas as informações sobre o confronto

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 16:05
Favorite o Lance! no Google
Al-Hilal x Al-Ahli pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
Al-Hilal x Al-Ahli pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

O Al-Hilal recebe o Al-Ahli nesta terça-feira (1º), às 15h (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riad, pelo Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo pela Band (TV aberta), pelo BandSports (canal fechado), pelo Canal GOAT (YouTube) e pelo SporTV.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O Al-Hilal chega para o confronto com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas do Campeonato Saudita. A equipe mantém uma sequência ofensiva de destaque e busca ampliar a vantagem no início da competição diante de um rival que tem dificultado os últimos confrontos diretos.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Escudo do Al-Hilal - Onde assistir
HIL
Al Ahli Escudo
AHL
3ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 15h (de Brasília)
Local
Kingdom Arena, Riad, Arábia Saudita
Árbitro
Onde assistir

Do outro lado, o Al-Ahli tenta se recuperar após a derrota para o Al-Kholood na última rodada. A equipe havia iniciado a campanha com bons resultados e busca uma resposta diante do Al-Hilal em um dos principais confrontos desta rodada do Campeonato Saudita.

Tudo sobre Al-Hilal x Al-Ahli (onde assistir, horário e escalações):

FICHA TÉCNICA

Al-Hilal 🆚 Al-Ahli
Campeonato Saudita - 4ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Kingdom Arena, Riad, Arábia Saudita
📺 Onde assistir: Band, BandSports, Canal GOAT (YouTube) e SporTV

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Bounou; Mohammed Mater Mahzari, Kalidou Koulibaly, Ali Alawjami e Theo Hernández; Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić, Mohammed Kanoo e Sultan Madash; Crysencio Summerville e Mohamed Kade Meïté.

🟢 Al-Ahli (Técnico: Marino Pusić)
Mendy; Saad Yaslam Balobaid, Merih Demiral e Roger Silva; Valentin Atangana, Artem Bondarenko e Eduard Spertsyan; Francisco Trincão, Firas Albirakan, Ivan Toney e Rayane Hamidou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Al-Hilal x Al-Ahli pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
Al-Hilal x Al-Ahli pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Premier League 2026/2027 - Aston Villa x Arsenal

Onde Assistir

Aston Villa x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
La Liga 2026/2027 - Barcelona x Rayo Vallecano

Onde Assistir

Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Com o punho direito erguido, Carlos Alcaraz comemora ponto na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo

Tênis

Alcaraz x Safiullin no US Open: horário e onde assistir

Há 4 horas
O Arsenal venceu o Coventry City por 3 a 0 pela estreia da Premier League

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (31/08/2026)

Há 10 horas
Bahia e Palmeiras enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

Onde Assistir

Bahia x Palmeiras: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 17 horas
Cruzeiro e Corinthians enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

Onde Assistir

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 17 horas
Mais LANCE!
Carrascal durante a partida entre Flamengo e Botafogo

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (30/08/2026)

Pôster do Spaten Fight Night 3, com Shogun e Glover Teixeira

Shogun x Glover Teixeira no Spaten Fight Night 3: saiba card, horário e onde assistir

Arte Corinthians x Santos

Corinthians x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Arte Mirassol x Palmeiras

Mirassol x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Arte onde assitir Flamengo x Botafogo

Flamengo x Botafogo: onde assistir ao clássico carioca pelo Brasileirão

Arte onde assitir Athletico-PR

Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Arte de onde assistir

Grêmio x São Paulo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Imagem Onde Assistir de Guarani x Brusque Série C

Guarani x Brusque: onde assistir, horário e escalações

Arte de onde assistir Flamengo e Ferroviária

Flamengo x Ferroviária: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Andrés Gómez gritando com a camisa do Vasco

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (29/08/2026)

Vasco e Palmeiras começam a definir nesta sexta-feira (28) quem fica com o título brasileiro sub-20

Vasco x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20

Onde assistir a Vasco x Cruzeiro

Vasco x Cruzeiro: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Onde assistir a partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão (Arte / Lance!)

São Paulo x Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações