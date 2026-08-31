Al-Hilal x Al-Ahli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita
Confira todas as informações sobre o confronto
O Al-Hilal recebe o Al-Ahli nesta terça-feira (1º), às 15h (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riad, pelo Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo pela Band (TV aberta), pelo BandSports (canal fechado), pelo Canal GOAT (YouTube) e pelo SporTV.
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O Al-Hilal chega para o confronto com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas do Campeonato Saudita. A equipe mantém uma sequência ofensiva de destaque e busca ampliar a vantagem no início da competição diante de um rival que tem dificultado os últimos confrontos diretos.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Al-Ahli tenta se recuperar após a derrota para o Al-Kholood na última rodada. A equipe havia iniciado a campanha com bons resultados e busca uma resposta diante do Al-Hilal em um dos principais confrontos desta rodada do Campeonato Saudita.
Tudo sobre Al-Hilal x Al-Ahli (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Hilal 🆚 Al-Ahli
Campeonato Saudita - 4ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Kingdom Arena, Riad, Arábia Saudita
📺 Onde assistir: Band, BandSports, Canal GOAT (YouTube) e SporTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Bounou; Mohammed Mater Mahzari, Kalidou Koulibaly, Ali Alawjami e Theo Hernández; Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić, Mohammed Kanoo e Sultan Madash; Crysencio Summerville e Mohamed Kade Meïté.
🟢 Al-Ahli (Técnico: Marino Pusić)
Mendy; Saad Yaslam Balobaid, Merih Demiral e Roger Silva; Valentin Atangana, Artem Bondarenko e Eduard Spertsyan; Francisco Trincão, Firas Albirakan, Ivan Toney e Rayane Hamidou.
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