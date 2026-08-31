Alcaraz x Safiullin no US Open: horário e onde assistir Ex-número 1 do mundo volta às quadras e encara o russo Roman Safiullin, algoz de João Fonseca em Wimbledon

Carlos Alcaraz estreia no US Open nesta segunda-feira (31), na quadra Arthur Ashe, em Nova York. O espanhol enfrenta o russo Roman Safiullin, atual número 98 do mundo, no segundo jogo da programação da quadra central.

A partida está prevista para começar por volta das 14h (de Brasília), logo após o duelo entre Aryna Sabalenka e Camila Osorio, marcado para 12h30. O confronto terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+ Premium no Brasil.

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Alcaraz retorna ao circuito após mais de quatro meses afastado por causa de uma lesão no punho. O espanhol não atua desde abril e ficou fora de torneios importantes, como Madri, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Montreal e Cincinnati.

O espanhol Carlos Alcaraz reage durante partida de duplas mistas válida pelo US Open 2026 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Alcaraz encara algoz de João Fonseca

Do outro lado da rede estará um adversário conhecido dos brasileiros. Safiullin foi responsável pela eliminação de João Fonseca na terceira rodada de Wimbledon, em uma das principais surpresas daquela edição. O russo avançou até as oitavas de final do Grand Slam londrino.

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O duelo também será um tira-teima. Alcaraz e Safiullin já se enfrentaram duas vezes no circuito, com uma vitória para cada lado. O espanhol venceu nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, enquanto o russo levou a melhor no Masters 1000 de Paris, em 2023.

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🎾 Ficha técnica

Carlos Alcaraz (ESP) x Roman Safiullin (RUS)- 1ª rodada do US Open 2026

📅 Data e horário: segunda-feira, 31 de agosto de 2026, por volta das 14h (horário de Brasília)

📍 Local: Quadra Arthur Ashe, em Nova York, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ Premium

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