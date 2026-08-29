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Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao jogo do Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 10:24
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Arte onde assitir Athletico-PR
As equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo (30), às 11h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado na Arena da Baixada, em Curitiba, e coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

O Athletico-PR chega ao confronto na terceira colocação, com 44 pontos, e pode assumir a vice-liderança caso vença e o Flamengo não supere o Botafogo. O Furacão vem embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o próprio Botafogo, no Rio de Janeiro.

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Já o Fluminense ocupa a quarta posição, com 41 pontos, e também busca um resultado positivo para se manter no G4. O Tricolor venceu o Remo por 2 a 1 na última rodada e terá desfalques importantes para o duelo em Curitiba.

Ficha do jogo

Escudo&#8211;ATHLETICO-PR
CAP
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
25° rodada
Brasileirão
Data e Hora
domingo, 30 de agosto de 2026, às 11h (de Brasília)
Local
Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Árbitro
Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes
Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (MG)
Var
Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR chega ao confronto direto pelo G4 motivado pela vitória sobre o Botafogo por 3 a 2, no Rio de Janeiro. Com 44 pontos, o Furacão ocupa a terceira colocação e está apenas um ponto atrás do Flamengo.

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A equipe comandada por Odair Hellmann busca aproveitar o fator casa para conquistar mais três pontos e pode terminar a rodada na vice-liderança do Brasileirão. O treinador, que tem a renovação de contrato encaminhada, deve repetir a escalação utilizada contra o Botafogo.

Como chega o Fluminense

O Fluminense também chega ao duelo dentro do G4. Com 41 pontos, o Tricolor ocupa a quarta colocação e busca diminuir a diferença para o Athletico-PR, que tem três pontos a mais.

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Na última rodada, a equipe venceu o Remo por 2 a 1, no Maracanã. Para o confronto deste domingo, porém, Marcão terá desfalques importantes.

O volante Hércules está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o lateral-direito Samuel Xavier foi vetado por conta de uma luxação no ombro esquerdo. Guga, que retorna de suspensão, deve assumir a lateral, enquanto Nonato aparece como opção no meio-campo. Lucho Acosta, que cumpriu suspensão diante do Remo, volta a ficar à disposição.

Confira as informações de Athletico-PR x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR 🆚 FLUMINENSE
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (MG)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Dantas, Juan Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e João Cruz; Steven Mendoza, Kevin Viveros e Leozinho.

🟢⚪ FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes (Thiago Silva) e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Canobbio, Hulk e Soteldo.

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Arte onde assitir Athletico-PR
As equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

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