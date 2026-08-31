Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações As equipes se enfrentam pela 3° rodada da La Liga

Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 16h30 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela terceira rodada da La Liga 2026/27. O confronto terá transmissão ao vivo do Prime Video e Cazé TV. Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

O Barcelona chega ao duelo com 100% de aproveitamento no campeonato. A equipe soma seis pontos após duas rodadas, com duas vitórias, sete gols marcados e nenhum sofrido, ocupando a segunda colocação da tabela.

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Do outro lado, o Rayo Vallecano busca se recuperar na competição. A equipe soma apenas um ponto em dois jogos, com uma derrota e um empate. No compromisso mais recente, ficou no 1 a 1 com o Alavés e aparece na 16ª posição, com dois gols marcados e três sofridos.

Onde assistir a Barcelona x Rayo Vallecano?

Barcelona x Rayo Vallecano, nesta segunda-feira (31), às 16h30 (de Brasília), pela terceira rodada da La Liga, terá transmissão ao vivo do Prime Video e Cazé TV

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📺 Onde assistir: Prime Video e Cazé TV

Prime Video e Cazé TV 🏆 Competição: La Liga – 3ª rodada

La Liga – 3ª rodada 📅 Data: segunda-feira, 31 de agosto de 2026

segunda-feira, 31 de agosto de 2026 ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) 📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona

Spotify Camp Nou, Barcelona ⏱️ Tempo real: Lance! acompanha a partida em tempo real a partir das 16h30.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín e Espart; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.

⚡ RAYO VALLECANO (Técnico: Beñat San José)

Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Fernández e Vertrouwd; Ciss, Frutos, Nteka, López e Pérez; Camello.

Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Rayo Vallecano pelo La Liga 2026/2027 (Foto: Arte / Lance!)

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