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Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações

As equipes se enfrentam pela 3° rodada da La Liga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 13:43
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La Liga 2026/2027 - Barcelona x Rayo Vallecano
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Rayo Vallecano pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 16h30 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela terceira rodada da La Liga 2026/27. O confronto terá transmissão ao vivo do Prime Video e Cazé TV. Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

O Barcelona chega ao duelo com 100% de aproveitamento no campeonato. A equipe soma seis pontos após duas rodadas, com duas vitórias, sete gols marcados e nenhum sofrido, ocupando a segunda colocação da tabela.

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Do outro lado, o Rayo Vallecano busca se recuperar na competição. A equipe soma apenas um ponto em dois jogos, com uma derrota e um empate. No compromisso mais recente, ficou no 1 a 1 com o Alavés e aparece na 16ª posição, com dois gols marcados e três sofridos.

Onde assistir a Barcelona x Rayo Vallecano?

Barcelona x Rayo Vallecano, nesta segunda-feira (31), às 16h30 (de Brasília), pela terceira rodada da La Liga, terá transmissão ao vivo do Prime Video e Cazé TV

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  • 📺 Onde assistir: Prime Video e Cazé TV
  • 🏆 Competição: La Liga – 3ª rodada
  • 📅 Data: segunda-feira, 31 de agosto de 2026
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
  • ⏱️ Tempo real: Lance! acompanha a partida em tempo real a partir das 16h30.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín e Espart; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.

RAYO VALLECANO (Técnico: Beñat San José)
Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Fernández e Vertrouwd; Ciss, Frutos, Nteka, López e Pérez; Camello.

La Liga 2026/2027 - Barcelona x Rayo Vallecano
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Rayo Vallecano pelo La Liga 2026/2027 (Foto: Arte / Lance!)

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