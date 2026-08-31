Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (1) às 21h na Arena MRV
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será transmitido pela SporTV (canal fechado) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.
Atlético pode ter ‘preocupação extra’ no clássico com possível ausência de Éverson
Dúvidas e vagas em aberto: As opções de Domínguez para escalar o Atlético no clássico
Na partida de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Mineirão. Com o resultado, qualquer vitória garante a classificação de uma das equipes para as semifinais da Copa do Brasil, enquanto um novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para o confronto após vencer o Vitória por 1 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Domínguez poupou praticamente toda a equipe titular, e os reservas do Galo deram conta do recado, garantindo a vitória e mantendo a sequência invicta, que já chega a 13 partidas.
Já o Cruzeiro foi derrotado por 3 a 1 pelo Vasco, também no último sábado, pelo Brasileirão. O técnico Artur Jorge optou por escalar uma equipe mista e poupou alguns de seus principais jogadores, mas o time celeste não conseguiu um resultado positivo.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro
Atlético-MG x Cruzeiro
Volta - Quartas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: Terça-feira, 1 de Setembro às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Alan Franco, Ruan, Vitor Hugo (Vitão) e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred e Bernard; Cuello e Casierra (Reinier)
Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Wesley e Kaio Jorge
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