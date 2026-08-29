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Flamengo x Ferroviária: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

As equipes se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 08:00
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Arte de onde assistir Flamengo e Ferroviária
As equipes se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino (Foto: Arte/Lance!)

Flamengo e Ferroviária se enfrentam neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto abre a disputa por uma vaga na semifinal da competição e terá transmissão ao vivo do Sportv. Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo

Logo_Flamengo_crest_1980-2018
FLA
Escudo Ferroviária
FER
Quartas de Final
Brasileirão Feminino
Data e Hora
sábado, 29 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Local
Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro
Árbitro
Deborah Cecilia Cruz (PE)
Assistentes
Elaise Juliana Santana Ferreira (PE) e Thania Lopes da Silva (PA)
Var
Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
Onde assistir
Clique para assistir no Sportv

Como chegam as equipes para o jogo?

O Flamengo chega às quartas de final embalado pela goleada sobre o Atlético-MG por 4 a 1 na última rodada da primeira fase. A partida também foi disputada no Estádio Luso-Brasileiro.

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Djeni foi o grande destaque da vitória, com dois gols. Kaylane também marcou ainda no primeiro tempo, enquanto Fernandinha completou o placar na etapa final.

A equipe rubro-negra terminou a primeira fase na quinta colocação, com 30 pontos, e agora terá pela frente justamente o time que ficou uma posição acima na tabela.

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Do outro lado, a Ferroviária encerrou a primeira fase na quarta posição, com 31 pontos, e chega ao mata-mata com uma importante sequência invicta no Campeonato Brasileiro. A equipe não perde na competição desde abril.

Por ter realizado campanha superior à do Flamengo, a Ferroviária terá o direito de disputar o segundo jogo das quartas de final em casa, em Araraquara. Assim, o Rubro-Negro precisa buscar um resultado positivo como mandante para levar vantagem para a partida decisiva.

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O confronto será disputado em dois jogos. Caso haja empate no placar agregado após as duas partidas, a classificação para a semifinal será decidida nos pênaltis. A partir das quartas de final, os jogos também contam com o auxílio do VAR.

Tudo sobre Flamengo x Ferroviária (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Ferroviária
Brasileirão Feminino – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Sportv

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Flamengo
Vivi; Núbia, Flávia Mota e Monalisa Belém; Jucinara, Mariana Fernandes, Juliana Ferreira, Djeni e Fernandinha; Cristiane e Kaylane.
Técnico: Celso José da Silva.

🟡 Ferroviária
Maike; Diovanna, Karen, Giovanna Barraca e Bárbara Santos; Anny Marabá, Larissa, Laura e Thalita; Maria Pimenta e Isadora Freitas.
Técnica: Fabiana Guedes.

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Arte de onde assistir Flamengo e Ferroviária
As equipes se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino (Foto: Arte/Lance!)

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