Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (31/08/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Esta segunda-feira (31) tem uma programação diversificada para os fãs de futebol. Entre os jogos de hoje, há campeonatos como Brasileirão, Premier League e Campeonato Italiano.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 31 de agosto de 2026):

Campeonato Italiano

13h30 – Lecce x Roma – Disney+

15h45 – Atalanta x Bologna – Disney+

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La Liga

14h30 – Osasuna x Getafe – CazéTV

16h30 – Barcelona x Rayo Vallecano – CazéTV

Premier League

16h – Aston Villa x Arsenal – ESPN e Disney+

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Em estreia ruim, João Gomes é duramente criticado por torcedores do Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Campeonato Português

16h15 – Braga x Vitória de Guimarães – ESPN 4 e Disney+

16h15 – Benfica x Estoril – Disney+

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Campeonato Argentino

21h15 - Tigre x Barracas Central - Disney+

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Campeonato Turco

15h30 - Amedspor x Trabzonspor - ESPN 3 e Disney+

15h30 - Besiktas x Corum - Disney+

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Campeonato Brasileiro feminino

19h15 – Cruzeiro x Corinthians – SporTV

21h30 – Bahia x Palmeiras – SporTV, TV Brasil, NSports (TV e YouTube)

➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Fortaleza x Operário-PR – ESPN e Disney+

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Campeonato Brasileiro

20h – Remo x Coritiba – Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

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