Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (31/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Esta segunda-feira (31) tem uma programação diversificada para os fãs de futebol. Entre os jogos de hoje, há campeonatos como Brasileirão, Premier League e Campeonato Italiano.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 31 de agosto de 2026):
Campeonato Italiano
13h30 – Lecce x Roma – Disney+
15h45 – Atalanta x Bologna – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
La Liga
14h30 – Osasuna x Getafe – CazéTV
16h30 – Barcelona x Rayo Vallecano – CazéTV
Premier League
16h – Aston Villa x Arsenal – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Português
16h15 – Braga x Vitória de Guimarães – ESPN 4 e Disney+
16h15 – Benfica x Estoril – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Argentino
21h15 - Tigre x Barracas Central - Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Turco
15h30 - Amedspor x Trabzonspor - ESPN 3 e Disney+
15h30 - Besiktas x Corum - Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Brasileiro feminino
19h15 – Cruzeiro x Corinthians – SporTV
21h30 – Bahia x Palmeiras – SporTV, TV Brasil, NSports (TV e YouTube)
➡️ Clique para assistir no Sportv
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Fortaleza x Operário-PR – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Brasileiro
20h – Remo x Coritiba – Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
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