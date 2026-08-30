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Com Neymar, Santos vence o Corinthians e respira no Brasileirão

Oliva marcou o gol que deu a vitória ao Peixe fora de casa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/08/2026 18:02
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Comemoração do Santos no primeiro gol do clássico contra o Corinthians, na tarde deste domingo (30).
Comemoração do Santos no gol do voalnte Oliva (Foto: Everton Okubo/Ag. F8/Folhapress)

O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 na tarde deste domingo (30), na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória foi marcado pelo volante Christian Oliva.

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Com a vitória, o Santos chegou aos 29 pontos, na 14ª colocação, e vai passar mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. Já o Corinthians permanece na 10ª posição, com 32 pontos. Agora, o Timão só volta a campo no próximo fim de semana, quando enfrenta a Chapecoense, novamente na Neo Química Arena, no dia 6 de setembro, às 19h30. Já o Peixe tem um compromisso contra o Palmeiras, no dia 2 de setembro, às 21h30, na Vila Belmiro, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

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Primeiro tempo disputado

A primeira etapa do clássico alvinegro foi marcada pelo equilíbrio e por chances para os dois lados. Pelo Corinthians, Matheus Bidu, Matheuzinho e Gustavo Henrique tiveram oportunidades, enquanto, pelo Peixe, Gabigol (que marcou, mas em impedimento) e Barreal arriscaram. O gol, porém, saiu em uma cobrança de falta de Neymar para o Santos. O atacante bateu, Hugo Souza resvalou na bola, que acertou a trave e sobrou para o volante Oliva, que havia entrado ao longo da primeira etapa na vaga do machucado Gustavinho, abrir o placar. O primeiro tempo terminou com seis cartões amarelos.

Pressão do Corinthians

A segunda etapa teve o Corinthians dominante, com mais posse de bola e finalizações, mas pouca objetividade. O técnico Fernando Diniz abriu mão de um homem no meio-campo para colocar Pedro Raul e apostar em bolas alçadas na área. A principal chance ocorreu aos 33 minutos, quando Memphis cobrou escanteio e Raniele tentou de cabeça, mas mandou para fora. O Santos ainda teve uma chance de matar o jogo no final da partida, mas perdeu. Mesmo assim, terminou com os três pontos.

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Visão do Lance!

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O gol do Santos foi o momento mais importante da partida. Em cobrança de falta, Neymar viu Hugo Souza fazer grande defesa, mas Oliva aproveitou o rebote para abrir o placar para o Peixe.

Deu aula 🏅

O volante Oliva entrou ainda no primeiro tempo e foi importante para o Santos tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Além de marcar o gol, o jogador ajudou a controlar o meio-campo e foi o destaque do Peixe na partida.

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Ficou abaixo 📉

Escolhido para substituir Breno Bidon, mas em uma posição diferente, o atacante Dieguinho não conseguiu levar perigo à defesa do Santos. Diferentemente do camisa 7, que atua no meio-campo, Dieguinho é um jogador de ponta. O atacante até teve bom aproveitamento nas trocas de passes, mas não conseguiu apresentar grande objetividade.

Gabriel Bontempo e Memphis Depay do Corinthians, durante partida entre Corinthians e Santos válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
Gabriel Bontempo e Memphis Depay do Corinthians, durante partida entre Corinthians e Santos válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 - (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santos

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 0X1 SANTOS
SÉRIE A - 25ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Oliva (32'/1ºT) Santos;
🟨 Cartões amarelos: Gabriel Paulista, Garro e Raniele (COR); Barreal, Willian Arão e Lucas Veríssimo (SAN);
🟥 Cartões vermelhos: -

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Matheus Pereira), Allan (Pedro Raul) e Rodrigo Garro; Dieguinho (Gui Negão), Kaio César e Memphis Depay. (Técnico: Fernando Diniz)

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SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Oliva), Gabriel Bontempo (Rony) e Barreal (Davizinho); Neymar e Gabigol (Rollheiser). (Técnico: Cuca)

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