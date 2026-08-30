Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (30/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O domingo (30) será recheado de futebol, com jogos por diversas competições no Brasil e no exterior. Os principais destaques da programação ficam por conta dos clássicos entre Flamengo e Botafogo e Corinthians e Santos, além do duelo entre Mirassol e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 30 de agosto de 2026):
Campeonato Inglês
10h – Chelsea x Brighton – Disney+
10h – Leeds x Brentford – Disney+
10h – Sunderland x Fulham – Disney+
12h30 – Manchester United x Ipswich Town – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
10h – Paris FC x Nice – XSports e CazéTV
15h45 – Monaco x Olympique de Marseille – CazéTV
Campeonato Alemão
10h30 – Freiburg x Werder Bremen – Jovem Pan Esportes (YouTube)
12h30 – Augsburg x Schalke 04 – GOAT
➡️ Clique para assistir no SporTV
Campeonato Brasileiro – Série A
11h – Athletico-PR x Fluminense – Premiere
16h – Flamengo x Botafogo – TV Globo, GE TV e Premiere
16h – Corinthians x Santos – TV Globo e Premiere
18h30 – Grêmio x Chapecoense – Premiere
19h30 – Bahia x Internacional – SporTV e Premiere
19h30 – Mirassol x Palmeiras – Prime Video
Campeonato Brasileiro – Série B
11h – Avaí x Atlético-GO – Disney+
16h – América-MG x Ponte Preta – XSports, SportyNet, SportyNet (YouTube) e Disney+
18h – CRB x Criciúma – RedeTV!, GOAT e Disney+
18h30 – Vila Nova x Ceará – XSports, SportyNet, SportyNet (YouTube) e Disney+
Campeonato Uruguaio
11h – Progreso x Danubio – Disney+
15h30 – Peñarol x Nacional – Disney+
19h – Cerro Largo x Liverpool-URU – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Russo
11h30 – Spartak Moscou x Orenburg – BandSports
14h – Rubin Kazan x Dinamo Makhachkala – XSports
Campeonato Espanhol
12h – Real Madrid x Málaga – CazéTV
14h30 – Deportivo La Coruña x Valencia – CazéTV
16h30 – Celta de Vigo x Athletic Bilbao – CazéTV
Campeonato Saudita
13h05 – Al-Hazem x Al-Shabab – SporTV e GOAT
15h – Al-Qadsiah x Al-Faysaly – GOAT
Campeonato Italiano
13h30 – Napoli x Como – SportyNet, SportyNet (YouTube) e Disney+
15h45 – Cagliari x Inter de Milão – ESPN e Disney+
15h45 – Lazio x Genoa – Disney+
Campeonato Argentino
15h – Banfield x River Plate – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Independiente Rivadavia x Racing – ESPN 4 e Disney+
MLS
20h – St. Louis City x FC Dallas – Apple TV+
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