Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (30/08/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

O domingo (30) será recheado de futebol, com jogos por diversas competições no Brasil e no exterior. Os principais destaques da programação ficam por conta dos clássicos entre Flamengo e Botafogo e Corinthians e Santos, além do duelo entre Mirassol e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 30 de agosto de 2026):

Campeonato Inglês

10h – Chelsea x Brighton – Disney+

10h – Leeds x Brentford – Disney+

10h – Sunderland x Fulham – Disney+

12h30 – Manchester United x Ipswich Town – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

10h – Paris FC x Nice – XSports e CazéTV

15h45 – Monaco x Olympique de Marseille – CazéTV

Campeonato Alemão

10h30 – Freiburg x Werder Bremen – Jovem Pan Esportes (YouTube)

12h30 – Augsburg x Schalke 04 – GOAT

➡️ Clique para assistir no SporTV

Campeonato Brasileiro – Série A

11h – Athletico-PR x Fluminense – Premiere

16h – Flamengo x Botafogo – TV Globo, GE TV e Premiere

16h – Corinthians x Santos – TV Globo e Premiere

18h30 – Grêmio x Chapecoense – Premiere

19h30 – Bahia x Internacional – SporTV e Premiere

19h30 – Mirassol x Palmeiras – Prime Video

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Memphis Depay, do Corinthians, entrou ao longo do segundo tempo (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress)

Campeonato Brasileiro – Série B

11h – Avaí x Atlético-GO – Disney+

16h – América-MG x Ponte Preta – XSports, SportyNet, SportyNet (YouTube) e Disney+

18h – CRB x Criciúma – RedeTV!, GOAT e Disney+

18h30 – Vila Nova x Ceará – XSports, SportyNet, SportyNet (YouTube) e Disney+

Campeonato Uruguaio

11h – Progreso x Danubio – Disney+

15h30 – Peñarol x Nacional – Disney+

19h – Cerro Largo x Liverpool-URU – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Russo

11h30 – Spartak Moscou x Orenburg – BandSports

14h – Rubin Kazan x Dinamo Makhachkala – XSports

Campeonato Espanhol

12h – Real Madrid x Málaga – CazéTV

14h30 – Deportivo La Coruña x Valencia – CazéTV

16h30 – Celta de Vigo x Athletic Bilbao – CazéTV

Campeonato Saudita

13h05 – Al-Hazem x Al-Shabab – SporTV e GOAT

15h – Al-Qadsiah x Al-Faysaly – GOAT

Campeonato Italiano

13h30 – Napoli x Como – SportyNet, SportyNet (YouTube) e Disney+

15h45 – Cagliari x Inter de Milão – ESPN e Disney+

15h45 – Lazio x Genoa – Disney+

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Campeonato Argentino

15h – Banfield x River Plate – ESPN 4 e Disney+

21h30 – Independiente Rivadavia x Racing – ESPN 4 e Disney+

MLS

20h – St. Louis City x FC Dallas – Apple TV+

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