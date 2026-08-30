Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino
As equipes se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 19h15 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
As Cabulosas terminaram a primeira fase na sétima colocação, mas chegam embaladas pelo retorno à capital mineira e pela vitória recente por 3 a 2 sobre as próprias paulistas na 11ª rodada. A principal arma do técnico Jonas Urias é a atacante Marília, artilheira do campeonato com 10 gols.
Já o Corinthians avançou como vice-líder e foca na força de seu elenco para manter o status de favorito, precisando blindar a equipe da crise extracampo envolvendo queixas sobre atrasos de direitos de imagem e premiações da última Libertadores. Quem avançar neste confronto pegará Bahia ou Palmeiras na semifinal.
Tudo sobre a partida entre Cruzeiro x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Cruzeiro 🆚 Corinthians
Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de Ida)
📆 Data e horário: segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 19h15 (de Brasília).
📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).
👁️ Onde assistir: SporTV.
🕴️ Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE).
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Jordana Pereira Batista (GO).
📺 VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🦊 Cruzeiro (Técnico: Jonas Urias)
Cláudia; Vitória Calhau, Capelinha e Yenifer Giménez; Gisseli, Bedoya, Pri Back e Leticia Alves; Vanessinha; Byanca Brasil e Marília.
🦅 Corinthians (Técnica: Emily Lima)
Nicole; Gi Fernandes, Thais Regina, Thaís Ferreira e Tamires; Ana Vitória, Jaqueline, Duda Sampaio e Vic Alburqueque; Belén Aquino e Gabi Zanotti.
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