Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino As equipes se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 19h15 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo CRU COR Quartas de Final Brasileirão Feminino Data e Hora segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 19h15 (de Brasília) Local Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE) Assistentes Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Jordana Pereira Batista (GO) Var Elmo Alves Resende Cunha (GO) Onde assistir

As Cabulosas terminaram a primeira fase na sétima colocação, mas chegam embaladas pelo retorno à capital mineira e pela vitória recente por 3 a 2 sobre as próprias paulistas na 11ª rodada. A principal arma do técnico Jonas Urias é a atacante Marília, artilheira do campeonato com 10 gols.

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Já o Corinthians avançou como vice-líder e foca na força de seu elenco para manter o status de favorito, precisando blindar a equipe da crise extracampo envolvendo queixas sobre atrasos de direitos de imagem e premiações da última Libertadores. Quem avançar neste confronto pegará Bahia ou Palmeiras na semifinal.

Tudo sobre a partida entre Cruzeiro x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 🆚 Corinthians

Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de Ida)

📆 Data e horário: segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 19h15 (de Brasília).

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

👁️ Onde assistir: SporTV.

🕴️ Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE).

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Jordana Pereira Batista (GO).

📺 VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🦊 Cruzeiro (Técnico: Jonas Urias)

Cláudia; Vitória Calhau, Capelinha e Yenifer Giménez; Gisseli, Bedoya, Pri Back e Leticia Alves; Vanessinha; Byanca Brasil e Marília.

🦅 Corinthians (Técnica: Emily Lima)

Nicole; Gi Fernandes, Thais Regina, Thaís Ferreira e Tamires; Ana Vitória, Jaqueline, Duda Sampaio e Vic Alburqueque; Belén Aquino e Gabi Zanotti.

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Cruzeiro e Corinthians enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino (Foto: Arte/Lance!)

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