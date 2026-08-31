Torcida do Santos esgota ingressos para clássico contra o Palmeiras
Esta será a segunda partida consecutiva na Vila Belmiro com a carga de ingressos esgotada e com preços populares; duelo será disputado nesta quarta-feira (2)
A torcida do Santos esgotou, nesta segunda-feira (31), os ingressos para a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O duelo acontece nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
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De acordo com nota oficial, publicada pelo clube, todas as entradas que foram disponibilizadas para o confronto foram comercializadas. Porém, em caso de desistência, nova carga poderá ser disponibilizada.
Esta será a segunda partida consecutiva na Vila Belmiro com a carga de ingressos esgotada. Anteriormente, o Peixe teve casa cheia no empate contra o Mirassol, pela 24ª rodada do Brasileirão, com mais de 14 mil torcedores presentes.
O próprio Gabigol, após a vitória contra o Corinthians, no último domingo (30), declarou que o Peixe precisa utilizar a Vila cada vez mais a favor da equipe para vencer os jogos.
— Cada jogo é um jogo, como eu falei, a gente pode jogar vários jogos dentro de um. Hoje a gente teve que sofrer um pouquinho mais, baixar as linhas, talvez jogar alguns momentos no contra-ataque, que não era a nossa proposta, mas conseguimos vencer. Quarta-feira é outro jogo, contra outra equipe, outro modo de jogar. O que a gente tem que fazer, acho que é pensar na gente, tentar o máximo ter a bola, o máximo usar a Vila a nosso favor e conseguir vencer o jogo, e no final a gente vê o que acontece — declarou o artilheiro na zona mista após a partida.
Ingressos a preços populares
Pelo segundo jogo consecutivo, o Peixe anunciou os ingressos a preço popular. As vendas, que se iniciaram na última quinta-feira (27) para sócios e não sócios, tinham ingressos a partir de R$ 10. O objetivo principal é voltar a lotar a Vila Belmiro.
Os associados garantem valores mais baixos nos ingressos, que podem ser gratuitos em alguns setores do estádio para integrantes da categoria "Black". Para os torcedores que não são sócios, os ingressos iniciam em R$ 40.
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