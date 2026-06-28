Inglaterra perde titular para jogo contra a RD Congo no mata-mata da Copa Jornal inglês destaca que problema muscular não deve ser resolvido até o jogo da próxima quarta-feira (1)

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, terá que lidar com um problema sério para escalar a equipe titular diante da República Democrática do Congo, na próxima quarta-feira (1), pela primeira partida do mata-mata da Copa do Mundo. A seleção perdeu o lateral direito Jarell Quansah após o jogador sofrer uma entorse de tornozelo diante do Panamá, pelo último jogo da fase de grupos.

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A lesão aconteceu durante o segundo tempo da partida, disputada no sábado (27), e, segundo o jornal The Guardian, não haverá tempo hábil para recuperar o jogador até a partida contra a seleção africana. Assim como aconteceu no duelo contra o Panamá, Spence, lateral esquerdo do Tottenham, deve ser improvisado como lateral direito para suprir a ausência de Quansah. Outra opção de Tuchel é deslocar outro defensor, Konsa, e promover Jhon Stones como titular na zaga ao lado de Marc Guehi.

A lateral direita da Inglaterra se tornou o principal problema para Tuchel desde as vésperas para a Copa do Mundo. A poucos dias da estreia, Tino Livramento sofreu uma lesão muscular nos treinos da equipe e deixou o Mundial. Reece James foi convocado para o seu lugar e atuou como titular diante da Croácia e de Gana, mas também teve um problema muscular durante um treino e não se recuperou a tempo para o último jogo do grupo e nem para o começo do mata-mata.

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Quansah, de 23 anos, atua no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e disputa seu primeiro Mundial com a Inglaterra. Por se tratar de uma torção, não há uma confirmação se ele retornará aos gramados ainda dentro do período de disputa da Copa do Mundo. A chance mais provável é que Reece James se recupere das dores no músculo e volte a atuar como titular.

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Tuchel avalia mudanças para o time titular

Ao ser questionado em entrevista coletiva após a vitória de 2 a 0 contra o Panamá sobre quem seria a melhor escolha para assumir a lateral direita, Tuchel foi direto ao afirmar que confia no zagueiro Jhon Stones caso precise escalá-lo como titular na quarta-feira, o que obrigaria a mudança de poisção de Konsa para o lado do campo.

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O zagueiro do Manchester City teve sua convocação questionada por parte da torcida, já que teve pouca minutagem ao longo da segunda metade da temporada, com apenas cinco partidas pelo clube inglês. O treinador alemão ainda afirmou que cogitou colocar Stones como titular contra o Panamá para dar minutos ao jogador, mas preferiu não mudar sua zaga em mais uma partida em sequência.

- Sim, com certeza. Por que não? Ele estava até cotado para ser titular [contra o Panamá], mas aí teria sido a terceira mudança na zaga central na terceira partida, e achei melhor manter a dupla porque os vi bem contra Gana, e os vi bem contra o Panamá - explicou o técnico.

Entretanto, a imprensa inglesa trata como mais provável que Spence seja o titular na zaga de Quansah. Isso porque o jogador do Tottenham tem se mostrado capaz de atuar em mais uma posição em campo. Contra a Croácia, ele entrou no segundo tempo, assim como aconteceu contra o Panamá, enquanto no duelo diante de Gana ele foi titular.

Jarell Quansah sofreu lesão no tornozelo diante do Panamá e desfalca a Inglaterra. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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