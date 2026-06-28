logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Inglaterra perde titular para jogo contra a RD Congo no mata-mata da Copa

Jornal inglês destaca que problema muscular não deve ser resolvido até o jogo da próxima quarta-feira (1)

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
28/06/2026 17:27
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, terá que lidar com um problema sério para escalar a equipe titular diante da República Democrática do Congo, na próxima quarta-feira (1), pela primeira partida do mata-mata da Copa do Mundo. A seleção perdeu o lateral direito Jarell Quansah após o jogador sofrer uma entorse de tornozelo diante do Panamá, pelo último jogo da fase de grupos.

continua após a publicidade
  • Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami

    Argentina, Inglaterra e mais: possíveis rivais do Brasil no mata-mata da Copa

    Seleção Brasileira
    Há 8 horas
  • Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Inglaterra conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 horas
  • Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Tuchel valoriza Inglaterra e projeta crescimento na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A lesão aconteceu durante o segundo tempo da partida, disputada no sábado (27), e, segundo o jornal The Guardian, não haverá tempo hábil para recuperar o jogador até a partida contra a seleção africana. Assim como aconteceu no duelo contra o Panamá, Spence, lateral esquerdo do Tottenham, deve ser improvisado como lateral direito para suprir a ausência de Quansah. Outra opção de Tuchel é deslocar outro defensor, Konsa, e promover Jhon Stones como titular na zaga ao lado de Marc Guehi.

    A lateral direita da Inglaterra se tornou o principal problema para Tuchel desde as vésperas para a Copa do Mundo. A poucos dias da estreia, Tino Livramento sofreu uma lesão muscular nos treinos da equipe e deixou o Mundial. Reece James foi convocado para o seu lugar e atuou como titular diante da Croácia e de Gana, mas também teve um problema muscular durante um treino e não se recuperou a tempo para o último jogo do grupo e nem para o começo do mata-mata.

    continua após a publicidade

    Quansah, de 23 anos, atua no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e disputa seu primeiro Mundial com a Inglaterra. Por se tratar de uma torção, não há uma confirmação se ele retornará aos gramados ainda dentro do período de disputa da Copa do Mundo. A chance mais provável é que Reece James se recupere das dores no músculo e volte a atuar como titular.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tuchel avalia mudanças para o time titular

    Ao ser questionado em entrevista coletiva após a vitória de 2 a 0 contra o Panamá sobre quem seria a melhor escolha para assumir a lateral direita, Tuchel foi direto ao afirmar que confia no zagueiro Jhon Stones caso precise escalá-lo como titular na quarta-feira, o que obrigaria a mudança de poisção de Konsa para o lado do campo.

    continua após a publicidade

    O zagueiro do Manchester City teve sua convocação questionada por parte da torcida, já que teve pouca minutagem ao longo da segunda metade da temporada, com apenas cinco partidas pelo clube inglês. O treinador alemão ainda afirmou que cogitou colocar Stones como titular contra o Panamá para dar minutos ao jogador, mas preferiu não mudar sua zaga em mais uma partida em sequência.

    - Sim, com certeza. Por que não? Ele estava até cotado para ser titular [contra o Panamá], mas aí teria sido a terceira mudança na zaga central na terceira partida, e achei melhor manter a dupla porque os vi bem contra Gana, e os vi bem contra o Panamá - explicou o técnico.

    Entretanto, a imprensa inglesa trata como mais provável que Spence seja o titular na zaga de Quansah. Isso porque o jogador do Tottenham tem se mostrado capaz de atuar em mais uma posição em campo. Contra a Croácia, ele entrou no segundo tempo, assim como aconteceu contra o Panamá, enquanto no duelo diante de Gana ele foi titular.

    Quansah lateral inglaterra
    Jarell Quansah sofreu lesão no tornozelo diante do Panamá e desfalca a Inglaterra. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores do Canadá comemoram gol contra a África do Sul pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Canadá faz história e vai às oitavas da Copa do MundoHá 1 minuto
    Neymar durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Fora de CampoWeb critica foto de Neymar sem aliança em folga na Copa do MundoHá 2 minutos
    Canadá e África do Sul se enfrentaram pela segunda fase da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Canadá x África do Sul: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do MundoHá 10 minutos
    Jogadores do Japão perfilados em partida da Copa do Mundo de 2026
    Seleção BrasileiraIntensidade do Japão liga alerta e desafia evolução da Seleção Brasileira na CopaHá 30 minutos
    Yan Diomande disputa bola com jogador da Alemanha
    Copa do Mundo 2026Destaque de possível adversário do Brasil na Copa rejeita Liverpool e quer PSGHá 34 minutos
    Espanhol Ferran Torres chuta a bola na partida contra o Uruguai na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Por que Ferran Torres foi o atacante mais ineficiente da Copa até aquiHá 35 minutos

    Mais LANCE!

    Jogadores do Canadá comemoram gol contra a África do Sul pela Copa do Mundo
    Eustáquio marca, Canadá vence a África do Sul e avança na Copa
    Maestro Júnior analisou Brasil x Japão
    Maestro Júnior analisa Brasil x Japão de cueca e diverte colegas da Globo
    Canarinho participa de ação com o ex-jogador da NBA Anderson Varejão e o mascote do Cleveland Cavaliers
    Canarinho do Brasil cresce na Copa do Mundo e vira fenômeno nas redes
    Ronaldo Fenômeno se compara com astro da Copa do Mundo de 2026: 'Lembra'
    Nathaniel Brown marcou o quinto gol da Alemanha contra Curaçao
    Alemanha terá retorno de titular em jogo decisivo contra o Paraguai na Copa
    FBL-WC-2026-MATCH47-POR-
    Cristiano Ronaldo joga todos os minutos da Copa; entenda o motivo
    Flaco López, do Palmeiras, chuta a bola em jogo da Argentina na Copa do Mundo
    Flaco López vira assunto na Argentina após jogo na Copa: 'Uma pena'
    Messi, com a camisa azul e branca da Argentina, comemora de braços abertos; Vini Jr, com a camisa amarela do Brasil, aponta para a cabeça; e Cristiano Ronaldo, com a camisa vermelha de Portugal, olha para baixo, cabisbaixo
    Craques na Copa: Vini Jr e Messi brilham, e Cristiano Ronaldo decepciona na fase de grupos
    Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Brasil entra em top 10 da Fifa com marca bizarra na Copa do Mundo
    Elenco da Holanda durante treinamento
    Memphis titular? Veja provável escalação da Holanda contra Marrocos
    Fabrício Bruno entrega a bola para jogador do Japão marcar na derrota do Brasil para o Japão
    Saudade de um jogo que não aconteceu: Brasil e Japão enfim se encontram em mata-mata de Copas
    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
    Portugal, França e mais: os jogos exclusivos da CazéTV no mata-mata da Copa
    Vinicius Jr. comemorando o gol durante a vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia. Partida válida pela Copa do Mundo.
    Além de Vini Jr e Messi, veja quem mais marcou gols em toda a fase de grupos