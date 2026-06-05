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Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta sexta (5/6)

Oito amistosos agitam a Data Fifa nesta quinta-feira (4)

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
09:00
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Haiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0
imagem cameraHaiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
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As seleções seguem em preparação para a Copa do Mundo de 2026 e entram em campo nesta sexta-feira (5) para mais uma rodada de amistosos internacionais. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Hungria e Finlândia, Eslováquia e Montenegro, além de Haiti e Peru.

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A programação reúne equipes de diferentes continentes que aproveitam a data Fifa para realizar os últimos ajustes antes do Mundial. Entre as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026 que entram em campo nesta sexta estão Haiti e Peru, que se enfrentam em um dos principais duelos do dia.

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Confira os amistosos internacionais desta sexta-feira (5), com horários e onde assistir ao vivo:

Amistosos internacionais

13h – Geórgia x Bahrein – Disney+
13h – Belarus x Síria – Disney+
13h30 – Eslováquia x Montenegro – Sportv 3
14h – Moldávia x Bulgária – Disney+
14h – San Marino x Bangladesh – Disney+
14h45 – Hungria x Finlândia – Sportv
21h – Haiti x Peru – Sportv

Haiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0
Haiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+
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