Curaçao x Costa do Marfim Palpite – Análise e odds (25/06)

Veja os principais palpites de Curaçao x Costa do Marfim pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Costa do Marfim vence ambos os tempos - 2,10 na Br4bet Aposta ousada: Costa do Marfim vence e menos de 2,5 gols - 3,50 na BetMGM Placar previsto: Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim - 5,66 na BR4bet Aposta alternativa: Amad Diallo marca a qualquer momento - 1,95 na VBet

Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam na terceira e decisiva rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no Philadelphia Stadium, na Filadélfia (EUA), na quinta-feira, 25 de junho.

A seleção caribenha, menor país a disputar um Mundial masculino, vem do empate heroico por 0 x 0 com o Equador, no qual o goleiro Eloy Room fez 15 defesas e igualou o recorde de Tim Howard para 90 minutos de Copa do Mundo.

Já a Costa do Marfim, atual campeã da Copa Africana de Nações, precisa de pelo menos um empate para carimbar a vaga nas oitavas de final após vencer o Equador por 1 x 0 e perder para a Alemanha por 2 x 1, ambas as vezes com gols nos minutos finais. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Curaçao x Costa do Marfim pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Eloy Room contra o mundo

A campanha de Curaçao nesta Copa é uma história de resiliência contra todas as probabilidades.

Na estreia, a seleção de Dick Advocaat foi atropelada pela Alemanha, que fez 7 x 1 no duelo disputado em Houston.

Livano Comenencia marcou aos 21 minutos o primeiro gol da história do país em Copas do Mundo, mas a alegria durou pouco diante da avalanche alemã no segundo tempo.

Contra o Equador, o cenário foi completamente diferente.

Com apenas 25% de posse de bola e nenhum escanteio conquistado, Curaçao se fechou em um bloco compacto e contou com uma atuação sobrenatural de Eloy Room no gol.

O goleiro de 37 anos, que atua pelo Miami FC na segunda divisão dos Estados Unidos, fez 15 defesas diante de 26 finalizações equatorianas, anulando um xG de 3,05 em favor dos sul-americanos.

Curaçao soma um ponto e, para avançar, precisa vencer a Costa do Marfim e torcer por uma derrota do Equador contra a Alemanha.

A Costa do Marfim, por sua vez, chegou ao Mundial com status de favorita ao segundo lugar do grupo e correspondeu na estreia.

Amad Diallo, do Manchester United, entrou no segundo tempo contra o Equador e decidiu aos 90 minutos com um chute certeiro após arrancada de Wilfried Singo pela direita.

A vitória por 1 x 0 na Filadélfia encerrou a invencibilidade de 19 jogos do Equador e colocou os Elefantes em posição confortável.

Contra a Alemanha, no entanto, a equipe de Emerse Faé sentiu o peso da experiência adversária.

Franck Kessié abriu o placar aos 30 minutos aproveitando rebote após cruzamento de Yan Diomandé, mas Deniz Undav, vindo do banco, empatou aos 68 e marcou o gol da virada nos acréscimos do segundo tempo, selando o 2 x 1 para os alemães.

A derrota obriga a Costa do Marfim a buscar ao menos um empate contra Curaçao para garantir a classificação sem depender de outros resultados.

Confrontos diretos entre Curaçao e Costa do Marfim

Curaçao e Costa do Marfim nunca se enfrentaram em toda a história do futebol.

O duelo na Filadélfia será o primeiro confronto oficial entre as duas seleções em qualquer competição organizada pela FIFA.

A ausência de precedentes torna a análise mais dependente do momento atual e do nível técnico de cada equipe, e a disparidade no ranking FIFA é significativa: a Costa do Marfim ocupa a 31ª posição, enquanto Curaçao aparece na 81ª colocação.

Notícias de Curaçao x Costa do Marfim

Curaçao: desfalques e dúvidas

O principal desfalque de Curaçao para o jogo decisivo é o atacante Jurgen Locadia, que aparece como dúvida na lista divulgada pela comissão técnica.

Locadia, de 32 anos, jogou como centroavante nos dois primeiros compromissos do Mundial, mas não tem presença garantida diante da Costa do Marfim.

O restante do elenco de Dick Advocaat saiu do empate com o Equador fisicamente desgastado, mas sem novas lesões confirmadas.

O goleiro Eloy Room, herói do 0 x 0 em Kansas City, deve manter a posição sem nenhuma contestação.

A expectativa é que Advocaat repita o sistema defensivo que funcionou contra o Equador, com cinco defensores e uma linha compacta no meio-campo.

Provável escalação de Curaçao (5-4-1): Eloy Room; Deveron Fonville, Sherel Floranus, Armando Obispo, Jurien Gaari e Joshua Brenet; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna e Tahith Chong; Jurgen Locadia (Kenji Gorré). Técnico: Dick Advocaat.

Costa do Marfim: desfalques e dúvidas

A Costa do Marfim tem duas baixas importantes no setor defensivo.

Wilfried Singo, lateral-direito do Galatasaray, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda aos 79 minutos da partida contra a Alemanha e deixou o campo em lágrimas, praticamente descartado do restante da Copa.

Evan Ndicka, zagueiro da Roma, não atuou em nenhum dos dois jogos do grupo por conta de uma lesão muscular na coxa sofrida no clássico romano contra a Lazio, em maio, e segue como dúvida para o duelo com Curaçao.

Guéla Doué, que substituiu Singo contra a Alemanha, deve assumir a lateral-direita titular.

O atacante Elye Wahi, investigado na França por suspeita de manipulação de resultados em partida pelo Nice na Ligue 1, ficou fora do jogo contra a Alemanha por não ter obtido autorização de entrada no Canadá, mas está disponível para a partida na Filadélfia.

Amad Diallo, decisivo na estreia, deve ganhar a vaga entre os titulares após entrar como substituto nos dois primeiros jogos e mudar o panorama ofensivo da equipe.

Provável escalação da Costa do Marfim (4-3-3): Yahia Fofana; Guéla Doué, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié e Christ Inao Oulai; Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny e Yan Diomandé. Técnico: Emerse Faé.

Destaques individuais de Curaçao x Costa do Marfim

Destaque de Curaçao Eloy Room 15 Defesas contra o Equador (recorde para 90 min em Copas) 74 Jogos pela seleção de Curaçao 0 x 0 Resultado histórico conquistado contra o Equador na Copa 3,05 xG do Equador negado por Room no empate heroico Destaque da Costa do Marfim Amad Diallo 7 Gols em 21 jogos pela Costa do Marfim 90' Minuto do gol decisivo contra o Equador na estreia 5 Gols nos últimos cinco jogos pela seleção 56' Entrou e mudou o jogo contra o Equador como substituto

Os técnicos - O veterano contra o jovem campeão

Dick Advocaat

Dick Advocaat se tornou o técnico mais velho da história a comandar uma seleção em Copas do Mundo, aos 78 anos.

O holandês com passagens por PSV, Rangers, Sunderland e seleções como Holanda, Coreia do Sul, Bélgica e Sérvia aceitou a missão de levar Curaçao ao Mundial e montou um elenco com forte presença do futebol holandês, aproveitando a ligação histórica entre os dois países.

Emerse Faé

Emerse Faé, de 42 anos, tem uma das trajetórias mais singulares do futebol mundial recente.

Assumiu a seleção marfinense durante a Copa Africana de Nações de 2023, após a demissão de Jean-Louis Gasset com a equipe à beira da eliminação, e conduziu os Elefantes ao título continental como interino, feito inédito na história do torneio.

Análise tática de Curaçao x Costa do Marfim

Curaçao deve repetir a estratégia que funcionou contra o Equador: um bloco baixo com cinco defensores, quatro meio-campistas compactos e transições rápidas quando recuperar a bola.

Os irmãos Leandro e Juninho Bacuna são os principais elos entre defesa e ataque, e Tahith Chong, do Sheffield United, tem a capacidade de explorar espaços em velocidade quando a equipe encontra brechas no contra-ataque.

A Costa do Marfim tende a dominar a posse de bola e pressionar pelos lados do campo, onde Yan Diomandé (19 anos, do RB Leipzig) se destacou como uma das revelações da Copa ao longo da faixa esquerda, gerando cruzamentos perigosos e lances de perigo em ambos os jogos do grupo.

No meio-campo, Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) e Franck Kessié formam uma dupla fisicamente dominante, capaz de impor ritmo e vencer disputas aéreas contra o quarteto de meio-campo de Curaçao.

A ausência de Singo na lateral-direita é a principal alteração tática forçada: Guéla Doué é mais ofensivo e menos consistente defensivamente, o que pode abrir espaço para contra-ataques pela esquerda de Curaçao, onde Juninho Bacuna costuma atuar.

Se Curaçao conseguir repetir o nível defensivo do empate com o Equador por pelo menos 60 minutos, a partida pode permanecer equilibrada por mais tempo do que as odds sugerem.

Prognóstico de placar exato para Curaçao x Costa do Marfim

A Costa do Marfim tem a oportunidade de consolidar a segunda posição ao vencer a seleção de Curaçao. Com melhor momento e maior força técnica, a equipe africana entra em campo pressionada a confirmar o favoritismo e encaminhar sua situação no grupo. Aposte somente em bets autorizadas.

Previsão de placar Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim - Odd 5,66 na Br4bet A Costa do Marfim depende de si mesma para avançar e tem qualidade individual muito acima de Curaçao. Com Singo fora e o bloco defensivo caribenho desgastado após o esforço hercúleo contra o Equador, o ataque marfinense deve encontrar espaços para construir uma vitória segura na Filadélfia. A Costa do Marfim marcou gol em sete jogos consecutivos, a maior sequência de sua história em Copas do Mundo Curaçao sofreu sete gols em dois jogos da Copa (7 x 1 contra a Alemanha) e só evitou nova derrota com a atuação recorde de Room Amad Diallo marcou cinco gols nos últimos cinco jogos pela seleção e é o principal finalizador marfinense O Equador criou xG de 3.05 contra Curaçao, sendo impedido apenas pela atuação excepcional de Eloy Room A Costa do Marfim precisa evitar derrota para garantir a vaga nas oitavas de final, o que aumenta a intensidade ofensiva da equipe

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h30. (23/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.