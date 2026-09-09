Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao vivo
Desejo de rejuvenescer a Seleção deve ser colocado em prática já nesta convocação
Carlo Ancelotti faz, nesta quarta-feira (9), a partir das 15h (de Brasília), a primeira convocação da Seleção Brasileira pós-Copa do Mundo de 2026, dando início ao ciclo do próximo mundial. Ao todo, o técnico irá convocar 26 atletas para três jogos amistosos que serão disputados contra a Austrália (dias 25 e 29 deste mês) e com a Índia, dia 3 de outubro.
A convocação da Seleção Brasileira pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube do Lance! ou no canal oficial da CBF TV. ▶️Assista abaixo!
A live começa às 14h, com a reportagem do Lance! ao vivo da sede da CBF, no Rio de Janeiro, para analisar e debater a primeira convocação de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção Brasileira.
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Agenda dos jogos do Brasil
🟡Brasil x Austrália
📆25 de setembro
🏟️Queensland Country Bank Stadium - Townsville (AUS)
🟡Brasil x Austrália
📆29 de setembro
🏟️Suncorp Stadium - Brisbane (AUS)
🟡Brasil x índia
📆3 de outubro
🏟️Salt Lake Stadium - Calcutá (ÍND)
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O que o Lance! sabe da pré-lista de Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira
O desejo de rejuvenescer a Seleção Brasileira deverá ser colocado em prática já nesta convocação. Entre os nomes da pré-lista, Ancelotti incluiu o goleiro Otávio (20 anos), do Cruzeiro; o zagueiro Vitor Reis (20 anos), do Manchester City; o volante Zé Lucas (18), do Cruzeiro; e o atacante Allan (22), que deixou o Palmeiras e foi para o City.
Ancelotti incluiu na pré-lista muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Confira os clubes brasileiros que tiveram jogadores pré-convocados;
🔵 Quinteto do Cruzeiro vive expectativa por convocação para a Seleção Brasileira
⚫ Corinthians tem quatro nomes em pré-lista de Ancelotti para Seleção
🟢 Palmeiras soma dois nomes no radar da Seleção; Allan agrada Ancelotti
🔴 Samuel Lino e Pedro, do Flamengo, estão na pré-lista de convocação da Seleção
⚪ Meia do Santos aparece em pré-lista de Ancelotti para Seleção
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