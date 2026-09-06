Arsenal e Chelsea se enfrentam nesta domingo, 6 de setembro, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 3ª rodada da Premier League 2026/2027. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir à Cazé TV com Disney+!

Ficha do jogo ARS CHE 3ª RODADA PREMIER LEAGUE - ARSENAL x CHELSA Data e Hora 6 de setembro de 2026 Local 12h30 (de Brasília) Árbitro Chris Kavanagh Onde assistir

Como chegam Arsenal e Chelsea

Arsenal

O Arsenal chega ao clássico após vencer o Aston Villa por 1 a 0, fora de casa, e mantém uma campanha sólida neste início da Premier League 2026/27. Nas duas primeiras rodadas, os Gunners ainda não foram vazados e permitiram somente 11 finalizações aos adversários, número que representa a melhor marca defensiva da competição até o momento.

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Apesar do bom início, Mikel Arteta tem algumas dúvidas para o confronto. Bruno Guimarães, uma das principais contratações do clube para a temporada, por 87,5 milhões de euros (cerca de R$ 530 milhões), sofreu uma pancada diante do Villa e será avaliado. Declan Rice e Cristhian Mosquera também apresentaram problemas físicos durante a partida e preocupam a comissão técnica.

Chelsea

O Chelsea, por outro lado, aposta na força ofensiva para o duelo. A equipe comandada por Xabi Alonso derrotou o Brighton & Hove Albion por 4 a 3 na rodada passada e já balançou as redes sete vezes em duas partidas. A defesa, porém, ainda busca maior equilíbrio, com cinco gols sofridos no mesmo período. O setor também passou por uma mudança importante após a saída de Enzo Fernández, negociado com o Manchester City. Moisés Caicedo é dúvida por conta de uma lesão, enquanto João Pedro deve começar entre os titulares. Estêvão, por sua vez, tem a expectativa de iniciar novamente no banco de reservas.

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Onde assistir ao Clássico de Londres

Competição: Premier League (Temporada regular) 📅 Data: 6 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília) 📍 Local: Emirates Stadium, London 📺 Onde assistir: Disney + e ESPN Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Arsenal

Técnico: Mikel Arteta.

David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly e Bukayo Saka; Martin Odegaard, Christos Tzolis e Kai Havertz..

Chelsea

Técnico: Xabi Alonso.

Emiliano Martinez; Lacroix, Colwill e Fofana; James, Gusto, Lavi e, Hato; Rogers, Cole Palmer e João Pedro