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Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Clássico de Londres

Arsenal e Chelsea se enfrentam dia 6 de setembro, às 12h30, pela 3ª rodada da Premier League 2026/2027, no Emirates Stadium, London.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 10:23
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Premier League 2026/2027 - Arsenal x Chelsea
Onde assistir ao vivo a partida entre Arsenal e Chelsea pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Arsenal e Chelsea se enfrentam nesta domingo, 6 de setembro, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 3ª rodada da Premier League 2026/2027. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir à Cazé TV com Disney+!

Ficha do jogo

logo do arsenal
ARS
escudo do chelsea
CHE
3ª RODADA
PREMIER LEAGUE - ARSENAL x CHELSA
Data e Hora
6 de setembro de 2026
Local
12h30 (de Brasília)
Árbitro
Chris Kavanagh
Onde assistir

Como chegam Arsenal e Chelsea

Arsenal

O Arsenal chega ao clássico após vencer o Aston Villa por 1 a 0, fora de casa, e mantém uma campanha sólida neste início da Premier League 2026/27. Nas duas primeiras rodadas, os Gunners ainda não foram vazados e permitiram somente 11 finalizações aos adversários, número que representa a melhor marca defensiva da competição até o momento.

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Apesar do bom início, Mikel Arteta tem algumas dúvidas para o confronto. Bruno Guimarães, uma das principais contratações do clube para a temporada, por 87,5 milhões de euros (cerca de R$ 530 milhões), sofreu uma pancada diante do Villa e será avaliado. Declan Rice e Cristhian Mosquera também apresentaram problemas físicos durante a partida e preocupam a comissão técnica.

Chelsea

O Chelsea, por outro lado, aposta na força ofensiva para o duelo. A equipe comandada por Xabi Alonso derrotou o Brighton & Hove Albion por 4 a 3 na rodada passada e já balançou as redes sete vezes em duas partidas. A defesa, porém, ainda busca maior equilíbrio, com cinco gols sofridos no mesmo período. O setor também passou por uma mudança importante após a saída de Enzo Fernández, negociado com o Manchester City. Moisés Caicedo é dúvida por conta de uma lesão, enquanto João Pedro deve começar entre os titulares. Estêvão, por sua vez, tem a expectativa de iniciar novamente no banco de reservas.

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Onde assistir ao Clássico de Londres

  1. Competição: Premier League (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 6 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Emirates Stadium, London
  5. 📺 Onde assistir: Disney + e ESPN
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Arsenal
Técnico: Mikel Arteta.
David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly e Bukayo Saka; Martin Odegaard, Christos Tzolis e Kai Havertz..

Chelsea
Técnico: Xabi Alonso.
Emiliano Martinez; Lacroix, Colwill e Fofana; James, Gusto, Lavi e, Hato; Rogers, Cole Palmer e João Pedro

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