Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Clássico de Londres
Arsenal e Chelsea se enfrentam dia 6 de setembro, às 12h30, pela 3ª rodada da Premier League 2026/2027, no Emirates Stadium, London.
Arsenal e Chelsea se enfrentam nesta domingo, 6 de setembro, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 3ª rodada da Premier League 2026/2027. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir à Cazé TV com Disney+!
Ficha do jogo
Como chegam Arsenal e Chelsea
Arsenal
O Arsenal chega ao clássico após vencer o Aston Villa por 1 a 0, fora de casa, e mantém uma campanha sólida neste início da Premier League 2026/27. Nas duas primeiras rodadas, os Gunners ainda não foram vazados e permitiram somente 11 finalizações aos adversários, número que representa a melhor marca defensiva da competição até o momento.
Apesar do bom início, Mikel Arteta tem algumas dúvidas para o confronto. Bruno Guimarães, uma das principais contratações do clube para a temporada, por 87,5 milhões de euros (cerca de R$ 530 milhões), sofreu uma pancada diante do Villa e será avaliado. Declan Rice e Cristhian Mosquera também apresentaram problemas físicos durante a partida e preocupam a comissão técnica.
Chelsea
O Chelsea, por outro lado, aposta na força ofensiva para o duelo. A equipe comandada por Xabi Alonso derrotou o Brighton & Hove Albion por 4 a 3 na rodada passada e já balançou as redes sete vezes em duas partidas. A defesa, porém, ainda busca maior equilíbrio, com cinco gols sofridos no mesmo período. O setor também passou por uma mudança importante após a saída de Enzo Fernández, negociado com o Manchester City. Moisés Caicedo é dúvida por conta de uma lesão, enquanto João Pedro deve começar entre os titulares. Estêvão, por sua vez, tem a expectativa de iniciar novamente no banco de reservas.
Onde assistir ao Clássico de Londres
- Competição: Premier League (Temporada regular)
- 📅 Data: 6 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Emirates Stadium, London
- 📺 Onde assistir: Disney + e ESPN
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Arsenal
Técnico: Mikel Arteta.
David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly e Bukayo Saka; Martin Odegaard, Christos Tzolis e Kai Havertz..
Chelsea
Técnico: Xabi Alonso.
Emiliano Martinez; Lacroix, Colwill e Fofana; James, Gusto, Lavi e, Hato; Rogers, Cole Palmer e João Pedro
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste domingo (6)Há 3 horas
Onde Assistir
Gabriel Jesus joga hoje? Veja onde assistir Valencia x BarcelonaHá 3 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (06/09/2026)Há 4 horas
Onde Assistir
Botafogo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalaçõesHá 14 horas
Onde Assistir
Remo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações da partida pelo BrasileirãoHá 19 horas
Onde Assistir
Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do BrasileirãoHá 23 horas
Mais LANCE!