Boca Juniors x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam na Bombonera
Boca Juniors e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida pela ESPN e SBT.
Boca Juniors x São Paulo: veja o histórico do confronto
Ficha do jogo
Como chegam Boca Juniors e São Paulo
Boca Juniors vive um momento positivo. Pela Sul-Americana, a equipe goleou o Recoleta por 4 a 0 fora de casa e avançou às quartas com 7 a 1 no placar agregado. Na sequência, empatou com o Racing, venceu o Lanús e eliminou o Vélez nos pênaltis pela Copa Argentina. No último sábado, com uma equipe alternativa, empatou por 2 a 2 com o Gimnasia de Mendoza, sofrendo o gol nos acréscimos.
O único encontro pela Sul-Americana aconteceu em 2007, pelas oitavas de final. O Boca venceu por 2 a 1 na Bombonera, mas o São Paulo ganhou por 1 a 0 no Morumbis e avançou pelo antigo critério do gol fora de casa.
Enquanto isso, o São Paulo chega à Argentina embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. No último sábado (5), o Tricolor venceu o Atlético-MG por 2 a 0 no Morumbis, chegou aos 33 pontos e subiu para a 10ª colocação. O resultado também deu mais confiança à equipe antes do início do mata-mata continental.
O Tricolor garantiu a classificação às quartas de final da Sul-Americana após eliminar o Bolívar. Depois de empatar por 1 a 1 no primeiro jogo, venceu por 3 a 1 no Morumbis e fechou o confronto com 4 a 2 no placar agregado.
✅ FICHA TÉCNICA
BOCA JUNIORS X SÃO PAULO
COPA SUL-AMERICANA - IDA - QUARTAS DE FINAL
📆 Data e horário: terça-feira (08), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)
📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney +
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHL)
🚩 Assistentes: Jose Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)
🖥️ VAR: Fernando Vejar (CHL)
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Prováveis escalações
BOCA JUNIORS (Técnico: Rodolfo Arruabarrena)
Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Camilo Rey Domenech; Alan Velasco, Sebastián Villa e Miguel Merentiel.
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho; Luciano, Ferreira e Jonathan Calleri.
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