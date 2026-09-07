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AEK Atenas x LASK: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Clubes fazem confronto inédito na Liga dos Campeões

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 19:11
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AEK Atenas e Lask se enfrentam na 1ª rodada da Champions League
AEK Atenas e Lask se enfrentam na 1ª rodada da Champions League (Foto: Arte/Lance!)

O AEK Atenas encara o LASK na 1ª rodada da Champions League, nesta terça-feira (8), às 13h45 (de Brasília). O confronto será transmitido no Space e na HBO Max.

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Vice-líder do Campeonato Grego, o AEK Atenas volta à Champions League após oito anos sem disputar o torneio. A equipe chega após passar pelo Levski Sofia na eliminatória da Liga dos Campeões e empolgado pelos bons resultados domésticos recentes.

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Ficha do jogo

Escudo AEK Atenas
AEK
Escudo LASK
LAS
1ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
Local
Estádio Agia Sophia, em Atenas (GRE)
Árbitro
Luis Godinho
Assistentes
Pedro Martins e Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire
Var
Tiago Martins
Onde assistir
Space e HBO Max

Por outro lado, o LASK entra na Champions League embalado após uma virada histórica sobre o Celtic na eliminatória da Liga dos Campeões com uma vitória por 5 a 1. A equipe austríaca também segue com 100% de aproveitamento nas competições nacionais.

Tudo sobre AEK Atenas x LASK (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

AEK Atenas 🆚 LASK
Champions League - 1ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Agia Sophia, em Atenas (GRE)
👁️ Onde assistir: Space e HBO Max

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AEK Atenas (Técnico: Marko Nikolic)
Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitalis, Koita; Varga, Jovic.

LASK (Técnico: Dietmar Kuhbauer)
Jungwirth; Mbuyamba, Tornich, Andrade; Jorgensen, Ljubicic, Bogarde, Horvath, Bello; Usor, Lang.

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AEK Atenas e Lask se enfrentam na 1ª rodada da Champions League
AEK Atenas e Lask se enfrentam na 1ª rodada da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
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