AEK Atenas x LASK: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
Clubes fazem confronto inédito na Liga dos Campeões
O AEK Atenas encara o LASK na 1ª rodada da Champions League, nesta terça-feira (8), às 13h45 (de Brasília). O confronto será transmitido no Space e na HBO Max.
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Vice-líder do Campeonato Grego, o AEK Atenas volta à Champions League após oito anos sem disputar o torneio. A equipe chega após passar pelo Levski Sofia na eliminatória da Liga dos Campeões e empolgado pelos bons resultados domésticos recentes.
Ficha do jogo
Por outro lado, o LASK entra na Champions League embalado após uma virada histórica sobre o Celtic na eliminatória da Liga dos Campeões com uma vitória por 5 a 1. A equipe austríaca também segue com 100% de aproveitamento nas competições nacionais.
Tudo sobre AEK Atenas x LASK (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
AEK Atenas 🆚 LASK
Champions League - 1ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Agia Sophia, em Atenas (GRE)
👁️ Onde assistir: Space e HBO Max
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
AEK Atenas (Técnico: Marko Nikolic)
Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitalis, Koita; Varga, Jovic.
LASK (Técnico: Dietmar Kuhbauer)
Jungwirth; Mbuyamba, Tornich, Andrade; Jorgensen, Ljubicic, Bogarde, Horvath, Bello; Usor, Lang.
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