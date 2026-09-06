Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste domingo (6)
Programação no Circuito de Monza se encerra neste domingo (6)
A Fórmula 1 retorna neste domingo (6) às atividades do Grande Prêmio da Itália, disputado no tradicional Circuito de Monza. A programação começa às 10h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima terceira etapa da temporada de 2026.
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Onde assistir ao GP da Itália hoje (6/09):
DOMINGO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h (de Brasília) | Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
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A Itália e a Grã-Bretanha dividem um feito único na história da Fórmula 1. Os dois países receberam etapas em todas as 76 temporadas da categoria. Em Monza, Lewis Hamilton e Michael Schumacher também compartilham o posto de maiores vencedores do GP da Itália, com cinco vitórias cada.
A última edição da corrida teve Max Verstappen como vencedor, mas o cenário mudou completamente em 2026. Desta vez, Kimi Antonelli chega à etapa em casa na liderança do Mundial de Pilotos. Aos 20 anos, o italiano soma 242 pontos e já subiu ao pódio em dez oportunidades, com quatro vitórias na temporada.
Logo atrás aparece George Russell, companheiro de Antonelli na Mercedes, com 193 pontos. Lewis Hamilton, agora na Ferrari, tem a mesma pontuação e completa a disputa pelas primeiras posições do campeonato. Assim, Monza recebe a F1 com o líder correndo diante da torcida italiana e a Ferrari tentando se aproximar do topo do Mundial.
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