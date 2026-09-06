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Santa Cruz x Botafogo-PB: onde assistir, horário e escalações

Santa Cruz e Botafogo-PB se enfrentam dia 6 de setembro, às 18h30, pela 1ª rodada da Série C do Brasileirão 2026, na Itaipava Arena Pernambuco, Recife.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 11:04
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Brasileirão Série C 2026 - Santa Cruz x Botafogo-PB
Onde assistir ao vivo a partida entre Santa Cruz e Botafogo-PB pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)

Santa Cruz e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (6), às 18h30, na Arena de Pernambuco, pela primeira rodada do quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o início da disputa por uma vaga na Série B de 2027 e terá transmissão ao vivo da Sportynet. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Santa Cruz Escudo
STC
Botafogo-PB-escudo-onde-assistir
BOT
SÉRIE C
Santa Cruz x Botafogo-PB - Quadrangular de acesso
Data e Hora
6 de setembro de 2026, 18h30
Local
Arena Pernambuco, Recife, Pernambuco
Árbitro
Dênis da Silva Ribeiro Serafim
Assistentes
Ruan Luiz De Barros Silva e Fernanda Félix da Silva; Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho
Var
Thiago Duarte Peixoto; Marco Antônio de Andrade
Onde assistir
Não definido

O Santa Cruz vem de empate fora de casa contra o Anápolis por 1 a 1, pela Série C, em 29 de agosto. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca recuperação para iniciar bem a rodada final da competição.

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O Botafogo-PB vem de vitória fora de casa contra o Itabaiana por 2 a 0, pela Série C, em 29 de agosto. A equipe chega motivada para o confronto e busca manter a boa fase na competição.

Onde assistir

  1. Competição: Série C (Rodada de classificação final)
  2. 📅 Data: 6 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Arena Pernambuco, Recife, Pernambuco
  5. 📺: Sportynet
  6. Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim
  7. Auxiliares: Ruan Luiz De Barros Silva e Fernanda Félix da Silva; Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho
  8. VAR: Thiago Duarte Peixoto; Marco Antônio de Andrade
  9. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Santa Cruz
Técnico: Cristian de Souza
Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; Ronald, Renato e Eron.

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Botafogo-PB
Técnico: Marcelo Fernandes
Luiz Daniel, Diogo Matheus, Yan Souto, Igor Morais e PK; Thallyson (Jhonata Varela), Lucas Cândido e Nenê; Kayon (Henrique Dourado), Dudu Hatamoto e Rodolfo.

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