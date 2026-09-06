Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (06/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O domingo (6) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com clássicos e jogos importantes pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Arsenal x Chelsea, Valencia x Barcelona, Juventus x Milan e Botafogo x Palmeiras.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (doming, 6 de setembro de 2026):
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
8h – Birmingham x Wolverhampton – N Sports, ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Holandês
9h30 – Heerenveen x AZ Alkmaar – Disney+
Campeonato Inglês
10h – Everton x Manchester United – CazéTV e Disney+
12h30 – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
10h – Parma x Monza – ESPN e Disney+
10h – Frosinone x Venezia – Disney+
13h – Bologna x Sassuolo – Disney+
15h45 – Juventus x Milan – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
10h – Troyes x Strasbourg – CazéTV
12h15 – Angers x Rennes – CazéTV
15h45 – Olympique de Marseille x Paris FC – Xsports e CazéTV
Campeonato Alemão
10h30 – Hamburgo x Mainz – SportyNet, Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball
12h30 – Eintracht Frankfurt x Augsburg – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
Campeonato Inglês Feminino
10h30 – Manchester City x Birmingham – Xsports
Campeonato Brasileiro
11h – Coritiba x Mirassol – Premiere
16h – Remo x Flamengo – Globo, ge tv e Premiere
16h – Internacional x Santos – Globo e Premiere
16h – Cruzeiro x Athletico-PR – Globo e Premiere
18h30 – Botafogo x Palmeiras – Record, CazéTV e Premiere
19h30 – Corinthians x Chapecoense – Prime Video
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video
Campeonato Brasileiro – Série B
11h – Londrina x Operário-PR – ESPN 4 e Disney+
18h30 – Ponte Preta x São Bernardo – Disney+
Campeonato Espanhol
11h15 – Valencia x Barcelona – CazéTV
13h30 – Deportivo Alavés x Osasuna – CazéTV
13h30 – Málaga x Levante – CazéTV
16h – Espanyol x Sevilla – CazéTV
Campeonato Português
11h30 – Santa Clara x Rio Ave – Disney+
14h – Vitória de Guimarães x Casa Pia – Disney+
16h30 – Gil Vicente x Académico de Viseu – Disney+
Campeonato Belga
13h30 – Anderlecht x Genk – DAZN
Campeonato Turco
14h – Trabzonspor x Genclerbirligi – ESPN 4 e Disney+
Leagues Cup
19h – León x América-MEX – Apple TV
22h15 – Toluca x Monterrey – Apple TV e Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Botafogo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalaçõesHá 10 horas
Onde Assistir
Remo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações da partida pelo BrasileirãoHá 14 horas
Onde Assistir
Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do BrasileirãoHá 18 horas
Onde Assistir
Corinthians x Chapecoense: onde assistir, horário e escalaçõesHá 19 horas
Onde Assistir
Internacional x Santos: onde assistir, horário e escalaçõesHá 19 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (05/09/2026)Há 1 dia
Mais LANCE!