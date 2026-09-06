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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (06/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 06:00
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Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O domingo (6) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com clássicos e jogos importantes pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Arsenal x Chelsea, Valencia x Barcelona, Juventus x Milan e Botafogo x Palmeiras.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (doming, 6 de setembro de 2026):

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

8h – Birmingham x Wolverhampton – N Sports, ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Holandês

9h30 – Heerenveen x AZ Alkmaar – Disney+

Campeonato Inglês

10h – Everton x Manchester United – CazéTV e Disney+
12h30 – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

10h – Parma x Monza – ESPN e Disney+
10h – Frosinone x Venezia – Disney+
13h – Bologna x Sassuolo – Disney+
15h45 – Juventus x Milan – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

10h – Troyes x Strasbourg – CazéTV
12h15 – Angers x Rennes – CazéTV
15h45 – Olympique de Marseille x Paris FC – Xsports e CazéTV

Campeonato Alemão

10h30 – Hamburgo x Mainz – SportyNet, Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball
12h30 – Eintracht Frankfurt x Augsburg – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball

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Campeonato Inglês Feminino

10h30 – Manchester City x Birmingham – Xsports

Campeonato Brasileiro

11h – Coritiba x Mirassol – Premiere
16h – Remo x Flamengo – Globo, ge tv e Premiere
16h – Internacional x Santos – Globo e Premiere
16h – Cruzeiro x Athletico-PR – Globo e Premiere
18h30 – Botafogo x Palmeiras – Record, CazéTV e Premiere
19h30 – Corinthians x Chapecoense – Prime Video

Palmeiras e Botafogo têm feito bons jogos no Allianz
Palmeiras e Botafogo têm feito bons jogos no Allianz (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video

Campeonato Brasileiro – Série B

11h – Londrina x Operário-PR – ESPN 4 e Disney+
18h30 – Ponte Preta x São Bernardo – Disney+

Campeonato Espanhol

11h15 – Valencia x Barcelona – CazéTV
13h30 – Deportivo Alavés x Osasuna – CazéTV
13h30 – Málaga x Levante – CazéTV
16h – Espanyol x Sevilla – CazéTV

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Campeonato Português

11h30 – Santa Clara x Rio Ave – Disney+
14h – Vitória de Guimarães x Casa Pia – Disney+
16h30 – Gil Vicente x Académico de Viseu – Disney+

Campeonato Belga

13h30 – Anderlecht x Genk – DAZN

Campeonato Turco

14h – Trabzonspor x Genclerbirligi – ESPN 4 e Disney+

Leagues Cup

19h – León x América-MEX – Apple TV
22h15 – Toluca x Monterrey – Apple TV e Disney+

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