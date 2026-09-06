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Gabriel Jesus joga hoje? Veja onde assistir Valencia x Barcelona

Atacante brasileiro poderá fazer sua estreia neste confronto

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
06/09/2026 07:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Onde assistir a Valencia e Barcelona (Arte / Lance!)
Onde assistir a Valencia e Barcelona (Arte / Lance!)

Pela quarta rodada da LALIGA, o Valencia recebe o Barcelona em casa. O duelo está previsto para acontecer no domingo (6), às 11h15 (de Brasília), no estádio Mestalla, em Valencia. O atacante brasileiro, Gabriel Jesus, recém-chegado à Catalunha, poderá fazer sua estreia neste confronto.

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Onde assistir Valencia x Barcelona

  • 📺 Onde assistir: Prime Video e Cazé TV
  • 🏆 Competição: La Liga – 4ª rodada
  • 📅 Data: domingo, 6 de agosto de 2026
  • ⏰ Horário: 11h15 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio de Mestalla, Valencia, Espanha
  • ⏱️ Tempo real: Lance! acompanha a partida em tempo real a partir das 11h15

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Eric García, Cubarsí, Martín e Espart; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.

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🦇 VALENCIA (Técnico: Carlos Corberán)
Dimitrievski; Martínez, Tárrefa e Diakhaby; Maffeo, Ugrinic, Javier Guerra, Pepelu e Gaya; Danjuma e Sato

Não relacionados para o confronto

Para o Valencia, o comandante Carlos Corberán terá seis desfalques neste confronto. Seu time manterá o mesmo que foi derrotado por 3 a 1 pelo Deportivo La Coruña.

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Já do lado culé, Hansi Flick, técnico do Barcelona, segue sem contar com os meias Gavi e de Jong, lesionados. Mas manterá a base da goleada passada, apostando na força ofensiva de Raphinha e Lamine Yamal. E poderá contar com a chegada de Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus pode estrear em Valencia x Barcelona neste domingo (6) (Foto: Lluis GENE / AFP)
Gabriel Jesus pode estrear em Valencia x Barcelona neste domingo (6) (Foto: Lluis GENE / AFP)

Como chegam Valencia e Barcelona para o duelo

Mesmo com um breve início, os Culés dividem a liderança da competição com o Real Madrid, ambos com nove pontos e cem por cento de aproveitamento. O resultado mais recente é uma goleada por 5 a 2, contra o Rayo Vallecano, também pela liga espanhola.

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Por outro lado, o mandante vive um momento bem delicado no espanhol. Até então, o Valencia somou apenas um ponto e não venceu nenhum jogo. O time só não está na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate da competição.

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