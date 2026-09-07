O Vasco visita o Santa Fe, da Colômbia, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida, no Estádio El Campín, em Bogotá, contará com a transmissão da Paramount+. ➡️ Clique para assistir na Paramount+.

Após a partida na Colômbia, as equipes voltarão a se enfrentar no dia 15 de setembro, no mesmo horário, em São Januário. Quem avançar encara o vencedor de Boca Juniors x São Paulo.

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Ficha do jogo SAN VAS Sul-Americana Quartas de final - jogo de ida Data e Hora terça-feira, 8 de setembro de 2026, 19h (de Brasília) Local Estádio El Campín, Bogotá (COL) Árbitro Dario Herrera (ARG) Assistentes Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG) Var Hernan Mastrangelo (ARG) Onde assistir

Como chega o Santa Fe

O Santa Fe chega com moral após eliminar o poderoso River Plate nas oitavas de final. Para a partida em casa, o técnico Pablo Repetto deve ter desfalques importantes, como o goleiro Andrés Mosquera, o meia Omar Fernández e o zagueiro Kevin Balanta. No gol, inclusive, Weimar Asprilla deve seguir como titular após se destacar contra o River. Yílmar Velásquez é dúvida.

Como chega o Vasco

Já o Vasco, classificado após deixar o Olimpia, do Paraguai, para trás, terá mudanças importantes. Cuesta, Andrés Gómez e Adson foram poupados da viagem. Além disso, o técnico Pedro Emanuel não contará com Thiago Mendes, suspenso, e Colidio, que não está inscrito no torneio. No time titular, Hinestroza e Bruno Duarte devem começar jogando.

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Pedro Emanuel, técnico do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

Santa Fe 🆚 Vasco

🏆 Sul-Americana - Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Campín, Bogotá (COL)

👁️ Onde assistir: Paramount+

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)

📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

⚽ Prováveis escalações

Santa Fe (técnico: Pablo Repetto)

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera e Christian Mafla; Daniel Torres e Kilian Toscano; Luis Palacios, Nahuel Bustos e Alexis Zapata; Hugo Rodallega.

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Vasco (técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Avellar); Sosa (Barros), Ramon Rique e Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Bruno Duarte (David).

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