Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações da partida pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam na noite desta terça-feira
O Vasco visita o Santa Fe, da Colômbia, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida, no Estádio El Campín, em Bogotá, contará com a transmissão da Paramount+. ➡️ Clique para assistir na Paramount+.
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Após a partida na Colômbia, as equipes voltarão a se enfrentar no dia 15 de setembro, no mesmo horário, em São Januário. Quem avançar encara o vencedor de Boca Juniors x São Paulo.
Ficha do jogo
Como chega o Santa Fe
O Santa Fe chega com moral após eliminar o poderoso River Plate nas oitavas de final. Para a partida em casa, o técnico Pablo Repetto deve ter desfalques importantes, como o goleiro Andrés Mosquera, o meia Omar Fernández e o zagueiro Kevin Balanta. No gol, inclusive, Weimar Asprilla deve seguir como titular após se destacar contra o River. Yílmar Velásquez é dúvida.
Como chega o Vasco
Já o Vasco, classificado após deixar o Olimpia, do Paraguai, para trás, terá mudanças importantes. Cuesta, Andrés Gómez e Adson foram poupados da viagem. Além disso, o técnico Pedro Emanuel não contará com Thiago Mendes, suspenso, e Colidio, que não está inscrito no torneio. No time titular, Hinestroza e Bruno Duarte devem começar jogando.
✅ FICHA TÉCNICA
Santa Fe 🆚 Vasco
🏆 Sul-Americana - Quartas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Campín, Bogotá (COL)
👁️ Onde assistir: Paramount+
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🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)
⚽ Prováveis escalações
Santa Fe (técnico: Pablo Repetto)
Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera e Christian Mafla; Daniel Torres e Kilian Toscano; Luis Palacios, Nahuel Bustos e Alexis Zapata; Hugo Rodallega.
Vasco (técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Avellar); Sosa (Barros), Ramon Rique e Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Bruno Duarte (David).
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