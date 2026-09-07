Porto x Manchester City: onde assistir ao jogo da Champions League

Porto e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal. O duelo é válido pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27 e coloca frente a frente duas equipes que venceram todos os jogos disputados em seus respectivos campeonatos nacionais até aqui. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

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Ficha do jogo POR MNC Campeonato Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 Data e Hora 08/09/2026, 16:00 Local Estádio Do Dragão - Porto Árbitro Szymon Marciniak (POL) Onde assistir

Como chegam Porto e Manchester City para a partida?

O Porto chega para a estreia europeia embalado por um início de temporada perfeito, acumulando cinco vitórias consecutivas no Campeonato Português, com 11 gols marcados e apenas um sofrido, além do título da Supercopa de Portugal. De volta à Champions após duas temporadas de ausência, o time comandado por Francesco Farioli aposta na força do Estádio do Dragão para surpreender, mesmo lidando com uma extensa lista de desfalques que inclui o suspenso Jan Bednarek, Victor Froholdt (em protocolo de concussão) e Samu Aghehowa.

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Já a equipe do Manchester City desembarca em Portugal, mantendo 100% de aproveitamento na Premier League, vindo de vitórias sobre Bournemouth, Crystal Palace e Coventry City — este último selado por Erling Haaland. O duelo marca o início da primeira campanha europeia completa dos Citizens sob o comando de Enzo Maresca. Sem contar com Jeremy Doku, lesionado na panturrilha, e com Nico O'Reilly como dúvida, a equipe de Manchester busca impor seu favoritismo fora de casa para largar em vantagem na competição.

✅ Ficha do jogo: Porto x Manchester City

Competição: UEFA Champions League 2026/27

📅 Data: Terça-feira

⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal)

📺 Onde assistir: Space (TV fechada) e Max (streaming)

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📋 Escalações

PORTO (Técnico: Francesco Farioli): Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior e Francisco Moura; Seko Fofana (Inbeom Hwang), Pablo Rosario e Gabri Veiga; William Gomes, André Silva e Pepê

MANCHESTER CITY (Técnico: Enzo Maresca): Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias e Rayan Aït-Nouri; Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi; Antoine Semenyo, Rayan Cherki e Phil Foden; Erling Haaland

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Porto e Manchester City se enfrentam no Estádio do Dragão pela Champions League (Arte / Lance!)

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