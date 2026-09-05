Botafogo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Nilton Santos pela 26ª rodada
Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique para assistir no Premiere.
FICHA TÉCNICA
Mandante do duelo, o Botafogo vem de derrota para o Flamengo por 3 a 0, no último fim de semana, e amarga péssimo momento esportivo. O Glorioso, comandado pelo interino Rodrigo Bellão, precisa vencer para abrir distância da zona de rebaixamento — a vantagem é de cinco pontos.
O grande problema na escalação do Alvinegro é a ausência do lateral-esquerdo Alex Telles, com problema muscular. Marçal é o único jogador da posição disponível, e deve herdar a vaga.
Do outro lado, o Palmeiras, que terá Abel Ferreira à beira do gramado após efeito suspensivo concedido pelo Pleno do STJD, empatou com o Mirassol fora de casa no último compromisso pelo Brasileirão e avançou à semifinal da Copa do Brasil com o empate sem gols diante do Santos.
O Verdão, por sua vez, também não terá seu lateral-esquerdo Arthur, expulso contra o Mirassol. Piquerez deve voltar ao 11 inicial de Abel.
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 🆚 PALMEIRAS
🏆 Brasileirão – 26ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 6 de setembro de 2026, 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
⚽ Prováveis escalações
🔵⚪ BOTAFOGO (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal; Huguinho, Danilo, Medina e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral.
🔴⚫ PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Arias (Maurício), Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque.
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