Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Botafogo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Nilton Santos pela 26ª rodada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 19:46
Favorite o Lance! no Google
Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Palmeiras
Botafogo e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão (Arte:Lance!)

Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do Premiere no pay-per-view.  ➡️ Clique para assistir no Premiere.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
BRASILEIRÃO
26ª RODADA
Data e Hora
domingo, 6 de setembro de 2026, 18h30 (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Onde assistir

Mandante do duelo, o Botafogo vem de derrota para o Flamengo por 3 a 0, no último fim de semana, e amarga péssimo momento esportivo. O Glorioso, comandado pelo interino Rodrigo Bellão, precisa vencer para abrir distância da zona de rebaixamento — a vantagem é de cinco pontos.

continua após a publicidade

O grande problema na escalação do Alvinegro é a ausência do lateral-esquerdo Alex Telles, com problema muscular. Marçal é o único jogador da posição disponível, e deve herdar a vaga.

Do outro lado, o Palmeiras, que terá Abel Ferreira à beira do gramado após efeito suspensivo concedido pelo Pleno do STJD, empatou com o Mirassol fora de casa no último compromisso pelo Brasileirão e avançou à semifinal da Copa do Brasil com o empate sem gols diante do Santos.

continua após a publicidade

O Verdão, por sua vez, também não terá seu lateral-esquerdo Arthur, expulso contra o Mirassol. Piquerez deve voltar ao 11 inicial de Abel.

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 🆚 PALMEIRAS
🏆 Brasileirão – 26ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 6 de setembro de 2026, 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽ Prováveis escalações

🔵⚪ BOTAFOGO (Técnico: Rodrigo Bellão)

Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal; Huguinho, Danilo, Medina e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral.

🔴⚫ PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Arias (Maurício), Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Flamengo

Onde Assistir

Remo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Há 4 horas
Internacional x Santos

Onde Assistir

Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Há 8 horas
Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Chapecoense

Onde Assistir

Corinthians x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Há 8 horas
Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Santos

Onde Assistir

Internacional x Santos: onde assistir, horário e escalações

Há 9 horas
Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (05/09/2026)

Há 13 horas
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste sábado (5)

Há 15 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Vasco

Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino

Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

São Paulo e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026

São Paulo x Grêmio: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Inter de Milão x Napoli pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

Inter de Milão x Napoli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano

Brasil e Tanzânia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Brasil x Tanzânia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Manchester City x Coventry City pela Premier League (Arte: Lance!)

Manchester City x Coventry: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Bahia e Palmeiras enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino

Palmeiras x Bahia: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Atlético Mineiro

São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Liga 2026/2027 - Al Shabab Riyadh x Al Hilal

Al Shabab Riyadh x Al Hilal: onde assistir, horário e escalações

Ligue 1 2026/2027 - Paris Saint Germain x Monaco

PSG x Monaco: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue1

Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (04/09/2026)

Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália nesta sexta-feira (4)

Palmeiras x Vasco - onde assistir

Palmeiras x Vasco: escalações, horário e onde assistir à final do Brasileirão sub-20