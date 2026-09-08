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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (08/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 04:00
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O atacante brasileiro do Real Madrid, número 7, Vinicius Junior (à esquerda), comemora o terceiro gol de sua equipe com o atacante francês do Real Madrid, número 10, Kylian Mbappé, durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026
Reencontro histórico: José Mourinho comanda o Real Madrid no Santiago Bernabéu diante da Inter de Milão, clube pelo qual foi campeão europeu (Foto: Thomas Coex / AFP)

A terça-feira (8) será de pura emoção para os fãs de futebol, marcada pela estreia da fase de liga da Champions League e pelo início dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Os grandes destaques do dia ficam para o choque de gigantes entre Real Madrid e Inter de Milão na Europa, além dos duelos decisivos de Fluminense, Vasco e São Paulo pelas competições continentais, ao lado de confrontos pela Série B do Brasileirão.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 7 de setembro de 2026):

Champions League

13h45 – AEK x LASK – HBO Max e Space
13h45 – Club Brugge x Aston Villa – TNT e HBO Max
16h - Borussia Dortmund x Villarreal - HBO Max e TNT Sports Brasil (YouTube)
16h - Porto x Manchester City - HBO Max e Space
16h - Lille x Real Betis - HBO Max
16h - Real Madrid x Inter de Milão - TNT, SBT e HBO Max

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Libertadores

19h - Fluminense x Platense - ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Conmebol Sul-Americana

19h – Santa Fe x Vasco – Paramount+
21h30 - Boca Juniors x São Paulo - ESPN, Disney+ e SBT

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Campeonato Brasileiro Série B

20h30 – Cuiabá x Athletic – Disney+
21h - Criciúma x Juventude - Disney+, ESPN 4, Canal Goat e Xsports

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O atacante francês do Real Madrid, camisa 10, Kylian Mbappé, comemora o segundo gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026
Reencontro histórico: José Mourinho comanda o Real Madrid no Santiago Bernabéu diante da Inter de Milão, clube pelo qual foi campeão europeu (Foto: Thomas Coex / AFP)

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