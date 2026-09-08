Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (08/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (8) será de pura emoção para os fãs de futebol, marcada pela estreia da fase de liga da Champions League e pelo início dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Os grandes destaques do dia ficam para o choque de gigantes entre Real Madrid e Inter de Milão na Europa, além dos duelos decisivos de Fluminense, Vasco e São Paulo pelas competições continentais, ao lado de confrontos pela Série B do Brasileirão.
AEK Atenas x LASK: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
Fluminense x Platense: onde assistir, horário e escalações da partida pela Libertadores
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 7 de setembro de 2026):
Champions League
13h45 – AEK x LASK – HBO Max e Space
13h45 – Club Brugge x Aston Villa – TNT e HBO Max
16h - Borussia Dortmund x Villarreal - HBO Max e TNT Sports Brasil (YouTube)
16h - Porto x Manchester City - HBO Max e Space
16h - Lille x Real Betis - HBO Max
16h - Real Madrid x Inter de Milão - TNT, SBT e HBO Max
➡️Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
Libertadores
19h - Fluminense x Platense - ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Conmebol Sul-Americana
19h – Santa Fe x Vasco – Paramount+
21h30 - Boca Juniors x São Paulo - ESPN, Disney+ e SBT
➡️️ Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!
Campeonato Brasileiro Série B
20h30 – Cuiabá x Athletic – Disney+
21h - Criciúma x Juventude - Disney+, ESPN 4, Canal Goat e Xsports
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
AEK Atenas x LASK: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions LeagueHá 8 horas
Onde Assistir
Fluminense x Platense: onde assistir, horário e escalações da partida pela LibertadoresHá 8 horas
Onde Assistir
Boca Juniors x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalaçõesHá 9 horas
Onde Assistir
Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações da partida pela Sul-AmericanaHá 9 horas
Onde Assistir
Club Brugge x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions LeagueHá 9 horas
Onde Assistir
Porto x Manchester City: onde assistir ao jogo da Champions LeagueHá 10 horas
Mais LANCE!