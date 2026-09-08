A terça-feira (8) será de pura emoção para os fãs de futebol, marcada pela estreia da fase de liga da Champions League e pelo início dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Os grandes destaques do dia ficam para o choque de gigantes entre Real Madrid e Inter de Milão na Europa, além dos duelos decisivos de Fluminense, Vasco e São Paulo pelas competições continentais, ao lado de confrontos pela Série B do Brasileirão.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 7 de setembro de 2026):

Champions League

13h45 – AEK x LASK – HBO Max e Space

13h45 – Club Brugge x Aston Villa – TNT e HBO Max

16h - Borussia Dortmund x Villarreal - HBO Max e TNT Sports Brasil (YouTube)

16h - Porto x Manchester City - HBO Max e Space

16h - Lille x Real Betis - HBO Max

16h - Real Madrid x Inter de Milão - TNT, SBT e HBO Max

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Libertadores

19h - Fluminense x Platense - ESPN e Disney+

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Conmebol Sul-Americana

19h – Santa Fe x Vasco – Paramount+

21h30 - Boca Juniors x São Paulo - ESPN, Disney+ e SBT

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Campeonato Brasileiro Série B

20h30 – Cuiabá x Athletic – Disney+

21h - Criciúma x Juventude - Disney+, ESPN 4, Canal Goat e Xsports

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