Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico
Juventus e Milan se enfrentam dia 6 de setembro, às 15h45, pela 3ª rodada da Serie A TIM 2026/2027, no Allianz Stadium, em Torino.
Juventus e Milan se enfrentam neste domingo (6), às 15h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, pela 3ª rodada da Serie A. O confronto terá transmissão do Disney+ e ESPN e pode definir o novo líder da competição. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir à Cazé TV com Disney+!
Ficha do jogo
Como chega a Juventus
A Juventus chega ao clássico em alta após vencer os dois primeiros jogos do Campeonato Italiano. Com 100% de aproveitamento, a equipe busca aproveitar o mando de campo para superar o Milan e se manter entre os primeiros colocados. Um triunfo no confronto também pode aumentar a confiança do elenco comandado por Luciano Spalletti.
Nas duas rodadas iniciais, a Juventus derrotou o Frosinone por 1 a 0, fora de casa, e o Parma por 2 a 0, em Turim. Além dos resultados positivos, a equipe ainda não sofreu gols na competição.
Entre os destaques do início da campanha estão os brasileiros Bremer e Douglas Luiz. Enquanto o zagueiro é uma das principais referências do sistema defensivo, o meio-campista ganhou espaço e vem formando dupla com o italiano Manuel Locatelli no setor. Para o duelo com o Milan, Spalletti deve contar com força máxima.
Como chega o Milan
O Milan iniciou uma nova fase após uma temporada abaixo das expectativas, que terminou sem classificação para a Liga dos Campeões. Em busca de uma reação, o clube promoveu mudanças no elenco e apostou em Rubén Amorim para comandar a equipe.
O treinador português, que estava livre no mercado desde a saída do Manchester United, começou sua trajetória no Milan com duas vitórias. Na estreia, os Rossoneri derrotaram o Torino por 2 a 1, fora de casa. Na sequência, venceram o Venezia por 2 a 0, no San Siro.
Agora, o clássico contra a Juventus representa o primeiro grande teste de Amorim à frente do Milan. Além de medir o nível da equipe diante de um dos principais candidatos ao título, o confronto pode servir como uma resposta aos torcedores após a campanha decepcionante na última temporada.
Histórico do confronto
Juventus e Milan já se enfrentaram 310 vezes na história. A vantagem é da equipe de Turim, que soma 115 vitórias contra 102 triunfos dos Rossoneri. Além disso, o clássico terminou empatado em outras 93 oportunidades.
No encontro mais recente entre as equipes, porém, ninguém levou a melhor. Juventus e Milan ficaram no 0 a 0, no San Siro.
Onde assistir
- Competição: Serie A (Temporada regular)
- 📅 Data: 6 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Allianz Stadium, Torino
- Árbitro: Maurizio Mariani
- 📺 Disney+ e ESPN
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Prováveis escalações
JUVENTUS: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Locatelli, Boga, Francisco Conceição; Kolo Muani, Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti
MILAN: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Loftus-Cheek, Gonçalo Ramos. Técnico: Rubén Amorim
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