Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico

Juventus e Milan se enfrentam dia 6 de setembro, às 15h45, pela 3ª rodada da Serie A TIM 2026/2027, no Allianz Stadium, em Torino.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 10:52
Favorite o Lance! no Google
Serie A TIM 2026/2027 - Juventus x Milan
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventus e Milan pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

Juventus e Milan se enfrentam neste domingo (6), às 15h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, pela 3ª rodada da Serie A. O confronto terá transmissão do Disney+ e ESPN e pode definir o novo líder da competição. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir à Cazé TV com Disney+!

Ficha do jogo

escudo juventus
JUV
Escudo-MILAN
MIL
DERBY CAMPIONI
Juventus x Milan pela 3ª rodada da Serie A
Data e Hora
Local
Árbitro
Maurizio Mariani
Assistentes
Daniele Bindoni e Stefano Alassio
Var
Michael Fabbri
Onde assistir

Como chega a Juventus

A Juventus chega ao clássico em alta após vencer os dois primeiros jogos do Campeonato Italiano. Com 100% de aproveitamento, a equipe busca aproveitar o mando de campo para superar o Milan e se manter entre os primeiros colocados. Um triunfo no confronto também pode aumentar a confiança do elenco comandado por Luciano Spalletti.

continua após a publicidade

Nas duas rodadas iniciais, a Juventus derrotou o Frosinone por 1 a 0, fora de casa, e o Parma por 2 a 0, em Turim. Além dos resultados positivos, a equipe ainda não sofreu gols na competição.

Entre os destaques do início da campanha estão os brasileiros Bremer e Douglas Luiz. Enquanto o zagueiro é uma das principais referências do sistema defensivo, o meio-campista ganhou espaço e vem formando dupla com o italiano Manuel Locatelli no setor. Para o duelo com o Milan, Spalletti deve contar com força máxima.

continua após a publicidade

Como chega o Milan

O Milan iniciou uma nova fase após uma temporada abaixo das expectativas, que terminou sem classificação para a Liga dos Campeões. Em busca de uma reação, o clube promoveu mudanças no elenco e apostou em Rubén Amorim para comandar a equipe.

O treinador português, que estava livre no mercado desde a saída do Manchester United, começou sua trajetória no Milan com duas vitórias. Na estreia, os Rossoneri derrotaram o Torino por 2 a 1, fora de casa. Na sequência, venceram o Venezia por 2 a 0, no San Siro.

continua após a publicidade

Agora, o clássico contra a Juventus representa o primeiro grande teste de Amorim à frente do Milan. Além de medir o nível da equipe diante de um dos principais candidatos ao título, o confronto pode servir como uma resposta aos torcedores após a campanha decepcionante na última temporada.

Histórico do confronto

Juventus e Milan já se enfrentaram 310 vezes na história. A vantagem é da equipe de Turim, que soma 115 vitórias contra 102 triunfos dos Rossoneri. Além disso, o clássico terminou empatado em outras 93 oportunidades.

continua após a publicidade

No encontro mais recente entre as equipes, porém, ninguém levou a melhor. Juventus e Milan ficaram no 0 a 0, no San Siro.

Onde assistir

  1. Competição: Serie A (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 6 de setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Allianz Stadium, Torino
  5. Árbitro: Maurizio Mariani
  6. 📺 Disney+ e ESPN
  7. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações

JUVENTUS: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Locatelli, Boga, Francisco Conceição; Kolo Muani, Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti

MILAN: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Loftus-Cheek, Gonçalo Ramos. Técnico: Rubén Amorim

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Premier League 2026/2027 - Arsenal x Chelsea

Onde Assistir

Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Clássico de Londres

Há 29 minutos
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste domingo (6)

Há 3 horas
Onde assistir a Valencia e Barcelona (Arte / Lance!)

Onde Assistir

Gabriel Jesus joga hoje? Veja onde assistir Valencia x Barcelona

Há 3 horas
Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (06/09/2026)

Há 4 horas
Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Palmeiras

Onde Assistir

Botafogo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Há 15 horas
Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Flamengo

Onde Assistir

Remo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Há 19 horas
Mais LANCE!
Internacional x Santos

Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Chapecoense

Corinthians x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Santos

Internacional x Santos: onde assistir, horário e escalações

Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (05/09/2026)

Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste sábado (5)

Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Vasco

Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino

Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

São Paulo e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026

São Paulo x Grêmio: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Inter de Milão x Napoli pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

Inter de Milão x Napoli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano

Brasil e Tanzânia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Brasil x Tanzânia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Manchester City x Coventry City pela Premier League (Arte: Lance!)

Manchester City x Coventry: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Bahia e Palmeiras enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino

Palmeiras x Bahia: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Atlético Mineiro

São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações