Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (07/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (7) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Italiano, Espanhol, Saudita e Português, além do Brasileirão e do Brasileirão Feminino. O destaque fica para Vitória x Grêmio, pelo campeonato nacional.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 7 de setembro de 2026):
Campeonato Italiano
13h30 – Cagliari x Lecce – Disney+
15h45 – Udinese x Lazio – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
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Campeonato Espanhol
14h – Getafe x Celta de Vigo – CazéTV
16h30 – Elche x Real Sociedad – CazéTV
Campeonato Saudita
15h – Al Hilal x Neom – Canal GOAT
Campeonato Português
16h15 – Estoril x Arouca – Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
17h – Corinthians x Cruzeiro – SporTV
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Campeonato Brasileitro
20h – Vitória x Grêmio – SporTV e Premiere
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