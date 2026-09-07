A segunda-feira (7) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Italiano, Espanhol, Saudita e Português, além do Brasileirão e do Brasileirão Feminino. O destaque fica para Vitória x Grêmio, pelo campeonato nacional.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 7 de setembro de 2026):

Campeonato Italiano

13h30 – Cagliari x Lecce – Disney+

15h45 – Udinese x Lazio – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

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Campeonato Espanhol

14h – Getafe x Celta de Vigo – CazéTV

16h30 – Elche x Real Sociedad – CazéTV

Campeonato Saudita

15h – Al Hilal x Neom – Canal GOAT

Campeonato Português

16h15 – Estoril x Arouca – Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

17h – Corinthians x Cruzeiro – SporTV

➡️ Clique para assistir no Sportv

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Campeonato Brasileitro

20h – Vitória x Grêmio – SporTV e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira os jogos de hoje- segunda feira 07/09/2026)

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