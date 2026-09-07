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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (07/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 06:00
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Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil
Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

A segunda-feira (7) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Italiano, Espanhol, Saudita e Português, além do Brasileirão e do Brasileirão Feminino. O destaque fica para Vitória x Grêmio, pelo campeonato nacional.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 7 de setembro de 2026):

Campeonato Italiano

13h30 – Cagliari x Lecce – Disney+
15h45 – Udinese x Lazio – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Espanhol

14h – Getafe x Celta de Vigo – CazéTV
16h30 – Elche x Real Sociedad – CazéTV

Campeonato Saudita

15h – Al Hilal x Neom – Canal GOAT

Campeonato Português

16h15 – Estoril x Arouca – Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

17h – Corinthians x Cruzeiro – SporTV

➡️ Clique para assistir no Sportv

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Campeonato Brasileitro

20h – Vitória x Grêmio – SporTV e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Corinthians campeão da Copa do Brasil Feminina
Confira os jogos de hoje- segunda feira 07/09/2026)

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