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Real Madrid x Inter de Milão: onde assistir ao jogo da Champions League

No Bernabéu, Real e Inter estreiam na Champions League em duelo de gigantes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 17:30
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Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam no Santiago Bernabéu pela Champions League
Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam no Santiago Bernabéu pela Champions League (Arte / Lance!)

Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O duelo é válido pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27 e marca o reencontro de José Mourinho com o clube italiano pelo qual foi campeão europeu. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

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Ficha do jogo

RMA
INT
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
08/09/2026, 16:00
Local
Estadio Bernabéu - Madrid
Árbitro
Michael Oliver (ING)
Onde assistir

Como chegam Real Madrid e Inter de Milão para o confronto?

O Real Madrid chega para a estreia europeia tentando se reabilitar após sofrer sua primeira derrota na temporada, quando perdeu por 1 a 0 para o Betis pela La Liga, interrompendo uma sequência invicta de três vitórias contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga. Vice-campeão espanhol na última edição com 86 pontos, o time merengue aposta no fator casa e no comando do recém-retornado José Mourinho para iniciar com o pé direito, além da expectativa pelo aproveitamento do jovem brasileiro Endrick no decorrer da partida.

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A Inter de Milão desembarca na Espanha embalada por um início de temporada perfeito e pelo embalo do 21º título da Serie A conquistado no último ano. A equipe comandada por Cristian Chivu venceu as três primeiras rodadas do Campeonato Italiano, com destaques para as vitórias sobre Monza e Cagliari, além de uma grande virada por 3 a 2 diante do Napoli no San Siro, impulsionada por Lautaro Martínez e Marcus Thuram. O clube nerazzurri busca quebrar o incômodo retrospecto diante dos espanhóis — são sete derrotas em 13 jogos — e surpreender o ex-treinador José Mourinho no Santiago Bernabéu.

Ficha do jogo: Real Madrid x Inter de Milão
Competição: Uefa Champions League 2026/27
📅 Data: Terça-feira
Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha)
📺 Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming)

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📋 Escalações

REAL MADRID (Técnico: José Mourinho):
Courtois; Alexander-Arnold, A. Rüdiger, D. Huijsen e A. Carreras; F. Valverde, J. Bellingham e B. Díaz; O. Diomandé, Vini Jr. e K. Mbappé

INTER DE MILÃO (Técnico: Cristian Chivu):
J. Martínez; B. Pavard, M. Akanji e A. Bastoni; W. Diouf, N. Barella, H. Çalhanoglu, P. Sucic e F. Dimarco; L. Martínez e F. Esposito

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Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam no Santiago Bernabéu pela Champions League
Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam no Santiago Bernabéu pela Champions League (Arte / Lance!)

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