Real Madrid x Inter de Milão: onde assistir ao jogo da Champions League
No Bernabéu, Real e Inter estreiam na Champions League em duelo de gigantes
Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O duelo é válido pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27 e marca o reencontro de José Mourinho com o clube italiano pelo qual foi campeão europeu. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Como chegam Real Madrid e Inter de Milão para o confronto?
O Real Madrid chega para a estreia europeia tentando se reabilitar após sofrer sua primeira derrota na temporada, quando perdeu por 1 a 0 para o Betis pela La Liga, interrompendo uma sequência invicta de três vitórias contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga. Vice-campeão espanhol na última edição com 86 pontos, o time merengue aposta no fator casa e no comando do recém-retornado José Mourinho para iniciar com o pé direito, além da expectativa pelo aproveitamento do jovem brasileiro Endrick no decorrer da partida.
A Inter de Milão desembarca na Espanha embalada por um início de temporada perfeito e pelo embalo do 21º título da Serie A conquistado no último ano. A equipe comandada por Cristian Chivu venceu as três primeiras rodadas do Campeonato Italiano, com destaques para as vitórias sobre Monza e Cagliari, além de uma grande virada por 3 a 2 diante do Napoli no San Siro, impulsionada por Lautaro Martínez e Marcus Thuram. O clube nerazzurri busca quebrar o incômodo retrospecto diante dos espanhóis — são sete derrotas em 13 jogos — e surpreender o ex-treinador José Mourinho no Santiago Bernabéu.
✅ Ficha do jogo: Real Madrid x Inter de Milão
Competição: Uefa Champions League 2026/27
📅 Data: Terça-feira
⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha)
📺 Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming)
📋 Escalações
REAL MADRID (Técnico: José Mourinho):
Courtois; Alexander-Arnold, A. Rüdiger, D. Huijsen e A. Carreras; F. Valverde, J. Bellingham e B. Díaz; O. Diomandé, Vini Jr. e K. Mbappé
INTER DE MILÃO (Técnico: Cristian Chivu):
J. Martínez; B. Pavard, M. Akanji e A. Bastoni; W. Diouf, N. Barella, H. Çalhanoglu, P. Sucic e F. Dimarco; L. Martínez e F. Esposito
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Onde Assistir
Porto x Manchester City: onde assistir ao jogo da Champions LeagueHá 2 minutos
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (07/09/2026)Há 11 horas
Onde Assistir
Santa Cruz x Botafogo-PB: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássicoHá 1 dia
Onde Assistir
Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Clássico de LondresHá 1 dia
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste domingo (6)Há 1 dia
Mais LANCE!