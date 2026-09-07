Fluminense x Platense: onde assistir, horário e escalações da partida pela Libertadores
Duelo é válido pelas quartas de final da Libertadores
Fluminense e Platense se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+. Clique aqui para assistir!
➡️Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Platense na Libertadores
Como chegam Fluminense e Platense
O Fluminense chega ao confronto invicto desde que Marcão assumiu o comando da equipe. São cinco partidas, com três vitórias e dois empates. No último compromisso, o Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.
Thiago Silva e Hércules, que ficaram fora do clássico, treinaram normalmente nesta segunda-feira e devem retornar ao time titular. Jemmes também voltou aos trabalhos e pode aparecer entre os relacionados.
Ficha do jogo
Adversário do Fluminense, o Platense disputa a Libertadores e uma competição internacional pela primeira vez na história. A equipe argentina avançou em segundo lugar no grupo que tinha o Corinthians e eliminou o Coquimbo Unido nos pênaltis nas oitavas de final.
Martín Palermo comanda o clube desde agosto. Ídolo do Boca Juniors como jogador, o ex-atacante reencontra o Fluminense depois de ter enfrentado o Tricolor na semifinal da Libertadores de 2008.
A partida de volta será disputada no dia 15 de setembro, também às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. O classificado enfrentará Palmeiras ou LDU na semifinal.
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✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Platense
Libertadores – quartas de final (ida)
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Andrés Nievas (URU)
🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules e Ganso (Acosta); Soteldo, Hulk e Kevin Serna.
PLATENSE (Técnico: Martín Palermo)
Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez e Juan Ignacio Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira e Franco Zapiola; Gastón Togni, Guido Mainero e Nicolás Retamar.
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