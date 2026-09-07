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Fluminense x Platense: onde assistir, horário e escalações da partida pela Libertadores

Duelo é válido pelas quartas de final da Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 19:11
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Onde assistir Fluminense x Platense
Onde assistir Fluminense x Platense (Foto: Arte/Lance!)

Fluminense e Platense se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+. Clique aqui para assistir!

➡️Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Platense na Libertadores

Como chegam Fluminense e Platense

O Fluminense chega ao confronto invicto desde que Marcão assumiu o comando da equipe. São cinco partidas, com três vitórias e dois empates. No último compromisso, o Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

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Thiago Silva e Hércules, que ficaram fora do clássico, treinaram normalmente nesta segunda-feira e devem retornar ao time titular. Jemmes também voltou aos trabalhos e pode aparecer entre os relacionados.

Ficha do jogo

Fluminense_FC_escudo_logo
FLU
PLATENSE
PLA
Libertadores
Quartas de final - jogo de ida
Data e Hora
terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Andrés Matonte (URU)
Assistentes
Horacio Ferreiro (URU) e Andrés Nievas (URU)
Var
Andrés Cunha (URU)
Onde assistir

Adversário do Fluminense, o Platense disputa a Libertadores e uma competição internacional pela primeira vez na história. A equipe argentina avançou em segundo lugar no grupo que tinha o Corinthians e eliminou o Coquimbo Unido nos pênaltis nas oitavas de final.

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Martín Palermo comanda o clube desde agosto. Ídolo do Boca Juniors como jogador, o ex-atacante reencontra o Fluminense depois de ter enfrentado o Tricolor na semifinal da Libertadores de 2008.

Treino do Fluminense antes de pegar o Platense
Treino do Fluminense antes de pegar o Platense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

A partida de volta será disputada no dia 15 de setembro, também às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. O classificado enfrentará Palmeiras ou LDU na semifinal.

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FICHA TÉCNICA

Fluminense 🆚 Platense
Libertadores – quartas de final (ida)

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Andrés Nievas (URU)
🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules e Ganso (Acosta); Soteldo, Hulk e Kevin Serna.

PLATENSE (Técnico: Martín Palermo)
Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez e Juan Ignacio Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira e Franco Zapiola; Gastón Togni, Guido Mainero e Nicolás Retamar.

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