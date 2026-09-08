A Seleção feminina de vôlei estreia no Campeonato Sul-Americano nesta terça-feira (8), às 20h (de Brasília), contra a Venezuela. No Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil inicia sua trajetória em busca do título continental e da vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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Esta é a primeira vez que o Sul-Americano de vôlei funciona como qualificatório para as Olimpíadas. A competição será disputada entre 8 e 13 de setembro em formato de turno único, com todas as seis equipes se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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O Brasil chega como amplo favorito para conquistar o 24.º troféu continental em casa. Além da Venezuela, a seleção bicampeã olímpica terá pela frente Peru, Colômbia, Chile e Argentina — o clássico contra as hermanas, no domingo (13), deve definir quem se classificará para Los Angeles 2028.

Para o principal compromisso do ano, o técnico José Roberto Guimarães manteve a base do elenco vice-campeão da Liga das Nações (VNL). A lista de 14 relacionadas conta com o retorno da camisa 10 e capitã Gabi Guimarães, que se recupera de uma lesão na região lombar. Também se juntam ao grupo a levantadora Vivian e a oposta Sabrina, que estavam com a Seleção B.

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Lista de relacionadas para o Sul-Americano

Julia Bergmann realiza recepção em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

LEVANTADORAS

Roberta

Vivian

OPOSTAS

Sabrina

Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Venezuela - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

Agenda de jogos da Seleção Brasileira

Brasil x Venezuela - terça-feira (8), às 20h (de Brasília) Brasil x Peru - quarta-feira (9), às 20h (de Brasília) Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília) Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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