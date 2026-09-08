Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano feminino de vôlei; horário e onde assistir
Seleção inicia caminhada rumo ao título continental e à vaga em Los Angeles 2028 nesta terça-feira (8)
A Seleção feminina de vôlei estreia no Campeonato Sul-Americano nesta terça-feira (8), às 20h (de Brasília), contra a Venezuela. No Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil inicia sua trajetória em busca do título continental e da vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.
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Esta é a primeira vez que o Sul-Americano de vôlei funciona como qualificatório para as Olimpíadas. A competição será disputada entre 8 e 13 de setembro em formato de turno único, com todas as seis equipes se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
O Brasil chega como amplo favorito para conquistar o 24.º troféu continental em casa. Além da Venezuela, a seleção bicampeã olímpica terá pela frente Peru, Colômbia, Chile e Argentina — o clássico contra as hermanas, no domingo (13), deve definir quem se classificará para Los Angeles 2028.
Para o principal compromisso do ano, o técnico José Roberto Guimarães manteve a base do elenco vice-campeão da Liga das Nações (VNL). A lista de 14 relacionadas conta com o retorno da camisa 10 e capitã Gabi Guimarães, que se recupera de uma lesão na região lombar. Também se juntam ao grupo a levantadora Vivian e a oposta Sabrina, que estavam com a Seleção B.
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Lista de relacionadas para o Sul-Americano
LEVANTADORAS
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Sabrina
- Tainara
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Venezuela - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026
📅 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)
Agenda de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil x Venezuela - terça-feira (8), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Peru - quarta-feira (9), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)
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