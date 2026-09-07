Club Brugge x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
Belgas e ingleses duelam na estreia da Liga dos Campeões
O Aston Villa visita o Club Brugge no confronto que marca a estreia da Champions League, nesta terça-feira (8), às 13h45 (de Brasília). O confronto da 1ª rodada da Liga dos Campeões terá transmissão da TNT e da HBO Max.
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Apesar da empolgação por voltar a Champions League, o Aston Villa vive um início de temporada muito complicado. O clube está na zona de rebaixamento da Premier League após conquistar apenas um ponto em três rodadas e entra pressionado na Liga dos Campeões.
Ficha do jogo
Por outro lado, o Club Brugge encara a estreia com chances de pontuar e tentar voltar ao mata-mata da Champions League, assim como na temporada passada. O clube ocupa a 3ª colocação na Jupiler Pro League e foi derrotado apenas pelo líder Genk.
Tudo sobre Club Brugge x Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Club Brugge 🆚 Aston Villa
Champions League - 1ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Club Brugge (Técnico: Ivan Leko)
Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi.
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendia, Hemmings; Jackson.
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