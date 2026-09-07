Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Club Brugge x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Belgas e ingleses duelam na estreia da Liga dos Campeões

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 18:33
Favorite o Lance! no Google
Club Brugge e Aston Villa se enfrentam na 1ª rodada da Champions League
Club Brugge e Aston Villa se enfrentam na 1ª rodada da Champions League (Foto: Arte/Lance!)

O Aston Villa visita o Club Brugge no confronto que marca a estreia da Champions League, nesta terça-feira (8), às 13h45 (de Brasília). O confronto da 1ª rodada da Liga dos Campeões terá transmissão da TNT e da HBO Max.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Apesar da empolgação por voltar a Champions League, o Aston Villa vive um início de temporada muito complicado. O clube está na zona de rebaixamento da Premier League após conquistar apenas um ponto em três rodadas e entra pressionado na Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Escudo Club Brugge
BRU
Aston Villa-escudo-onde-assistir
ATV
1ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
Local
Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL)
Árbitro
Sandro Schärer
Assistentes
Stéphane De Almeida e Jonas Erni
Var
Fedayi San
Onde assistir
TNT e HBO Max

Por outro lado, o Club Brugge encara a estreia com chances de pontuar e tentar voltar ao mata-mata da Champions League, assim como na temporada passada. O clube ocupa a 3ª colocação na Jupiler Pro League e foi derrotado apenas pelo líder Genk.

Tudo sobre Club Brugge x Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Club Brugge 🆚 Aston Villa
Champions League - 1ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Jan Breydel Stadium, em Bruges (BEL)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Club Brugge (Técnico: Ivan Leko)
Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi.

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendia, Hemmings; Jackson.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Club Brugge e Aston Villa se enfrentam na 1ª rodada da Champions League
Club Brugge e Aston Villa se enfrentam na 1ª rodada da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
AEK Atenas e Lask se enfrentam na 1ª rodada da Champions League

Onde Assistir

AEK Atenas x LASK: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Há 2 minutos
Onde assistir Fluminense x Platense

Onde Assistir

Fluminense x Platense: onde assistir, horário e escalações da partida pela Libertadores

Há 3 minutos
boca x são paulo

Onde Assistir

Boca Juniors x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Há 28 minutos
Arte de Santa Fe x Vasco

Onde Assistir

Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações da partida pela Sul-Americana

Há 38 minutos
Porto e Manchester City se enfrentam no Estádio do Dragão pela Champions League (Arte / Lance!)

Onde Assistir

Porto x Manchester City: onde assistir ao jogo da Champions League

Há 1 hora
Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam no Santiago Bernabéu pela Champions League

Onde Assistir

Real Madrid x Inter de Milão: onde assistir ao jogo da Champions League

Há 1 hora
Mais LANCE!
Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (07/09/2026)

Brasileirão Série C 2026 - Santa Cruz x Botafogo-PB

Santa Cruz x Botafogo-PB: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Juventus x Milan

Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações do clássico

Premier League 2026/2027 - Arsenal x Chelsea

Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Clássico de Londres

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália neste domingo (6)

Onde assistir a Valencia e Barcelona (Arte / Lance!)

Gabriel Jesus joga hoje? Veja onde assistir Valencia x Barcelona

Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (06/09/2026)

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Palmeiras

Botafogo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Flamengo

Remo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Internacional x Santos

Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Chapecoense

Corinthians x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Santos

Internacional x Santos: onde assistir, horário e escalações

Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (05/09/2026)