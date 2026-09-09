O técnico Carlo Ancelotti fará, nesta quarta-feira (9), a convocação para os primeiros amistosos da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030. No elenco do Cruzeiro, um quinteto vive a expectativa de estar entre os 26 convocados pelo italiano para as partidas contra Austrália e Índia.

Cinco jogadores do elenco comandado por Artur Jorge estão na pré-lista para a convocação do treinador: Otávio, Zé Lucas, Jonathan Jesus, Matheus Pereira e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

Entre eles, o atacante e o meio-campista foram convocados por Carlo Ancelotti e chegaram a ter expectativa de defender o Brasil na última Copa do Mundo.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, o trio restante aguarda as primeiras oportunidades. No caso de Jonathan Jesus, é mais difícil que o zagueiro seja chamado porque está lesionado. No clássico contra o Atlético-MG, ele sofreu uma lesão na perna esquerda, em um músculo próximo ao tornozelo.

continua após a publicidade

Duas joias do Cruzeiro podem estar presentes no novo ciclo da Seleção Brasileira

Revelações de 18 e 20 anos, respectivamente, Zé Lucas e Otávio podem ser apostas para o ciclo de Carlo Ancelotti. Segundo apuração do Lance!, o treinador gostaria de acompanhar os jogadores de perto e promover a adaptação dos atletas que estiveram nas categorias de base da Seleção Brasileira com os mais experientes.

Zé Lucas e Otavio no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Recentemente, o Lance! havia destacado a prospecção de Otávio como um nome para o futuro da Seleção Brasileira. Com contrato renovado, ele recebeu investidas do futebol europeu.

continua após a publicidade

O arqueiro teve valorização salarial e seu contrato atual conta também com gatilhos para aumento gradativo. Com o assédio europeu, sua multa para clubes do exterior é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 603 milhões na cotação atual).

Enquanto isso, Zé Lucas, que teve boas experiências no Sport, foi disputado na atual janela. O Cruzeiro venceu a concorrência do Flamengo no Brasil e de clubes europeus como Brighton-ING, Olympique de Marselha-FRA e Real Bétis-ESP.

continua após a publicidade

Jogos do quinteto do Cruzeiro pela Seleção Brasileira

Otávio: 5 jogos na Seleção Brasileira Sub-20

Zé Lucas: 14 jogos pela Seleção Brasileira Sub-17 e 3 jogos pela Seleção Brasileira Sub-20

Jonathan Jesus: 0 jogos

Matheus Pereira: 1 jogo

Kaio Jorge: 1 jogo pela Seleção Brasileira, 3 jogos pelo Sub-15 e 10 jogos pelo Sub-17

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.