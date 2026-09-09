Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Quinteto do Cruzeiro vive expectativa por convocação para a Seleção Brasileira

Duas joias celestes estão incluídas na pré-lista de Ancelotti

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/09/2026 05:15
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Cruzeiro perfilados
Jogadores do Cruzeiro perfilados (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Carlo Ancelotti fará, nesta quarta-feira (9), a convocação para os primeiros amistosos da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030. No elenco do Cruzeiro, um quinteto vive a expectativa de estar entre os 26 convocados pelo italiano para as partidas contra Austrália e Índia.

Cinco jogadores do elenco comandado por Artur Jorge estão na pré-lista para a convocação do treinador: Otávio, Zé Lucas, Jonathan Jesus, Matheus Pereira e Kaio Jorge.

continua após a publicidade

Entre eles, o atacante e o meio-campista foram convocados por Carlo Ancelotti e chegaram a ter expectativa de defender o Brasil na última Copa do Mundo.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, o trio restante aguarda as primeiras oportunidades. No caso de Jonathan Jesus, é mais difícil que o zagueiro seja chamado porque está lesionado. No clássico contra o Atlético-MG, ele sofreu uma lesão na perna esquerda, em um músculo próximo ao tornozelo.

continua após a publicidade

Duas joias do Cruzeiro podem estar presentes no novo ciclo da Seleção Brasileira

Revelações de 18 e 20 anos, respectivamente, Zé Lucas e Otávio podem ser apostas para o ciclo de Carlo Ancelotti. Segundo apuração do Lance!, o treinador gostaria de acompanhar os jogadores de perto e promover a adaptação dos atletas que estiveram nas categorias de base da Seleção Brasileira com os mais experientes.

Zé Lucas e Otavio no Mineirão
Zé Lucas e Otavio no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Recentemente, o Lance! havia destacado a prospecção de Otávio como um nome para o futuro da Seleção Brasileira. Com contrato renovado, ele recebeu investidas do futebol europeu.

continua após a publicidade

O arqueiro teve valorização salarial e seu contrato atual conta também com gatilhos para aumento gradativo. Com o assédio europeu, sua multa para clubes do exterior é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 603 milhões na cotação atual).

Enquanto isso, Zé Lucas, que teve boas experiências no Sport, foi disputado na atual janela. O Cruzeiro venceu a concorrência do Flamengo no Brasil e de clubes europeus como Brighton-ING, Olympique de Marselha-FRA e Real Bétis-ESP.

continua após a publicidade

Jogos do quinteto do Cruzeiro pela Seleção Brasileira

  • Otávio: 5 jogos na Seleção Brasileira Sub-20
  • Zé Lucas: 14 jogos pela Seleção Brasileira Sub-17 e 3 jogos pela Seleção Brasileira Sub-20
  • Jonathan Jesus: 0 jogos
  • Matheus Pereira: 1 jogo
  • Kaio Jorge: 1 jogo pela Seleção Brasileira, 3 jogos pelo Sub-15 e 10 jogos pelo Sub-17

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge no Mineirão

Cruzeiro

Artur Jorge explica ausência de atacante do Cruzeiro

Há 9 horas
Gerson contra o Athletico-PR

Cruzeiro

As estatísticas de Gerson em nova função no Cruzeiro

Há 10 horas
Ruan Índio em treino na Toca

Cruzeiro

Destaque da base do Cruzeiro se despede após empréstimo

Há 14 horas
Kaio Jorge comemora gol contra o CAP

Cruzeiro

Kaio Jorge reage à vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Há 16 horas
Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Futebol Nacional

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Há 20 horas
Jogadores do Cruzeiro saúdam a torcida

Cruzeiro

Fagner avalia recuperação da criatividade do Cruzeiro

Há 22 horas
Mais LANCE!
Lucas Silva nos corredores do Mineirão

Artur Jorge abre o jogo sobre falta de espaço para Lucas Silva no Cruzeiro

Fagner contra o Athletico-PR

Fagner fala sobre protestos da torcida do Cruzeiro

Zé Lucas e Otavio no Mineirão

Joias do Cruzeiro podem ganhar chance na Seleção Brasileira

Gerson foi o grande destaque do Cruzeiro contra o Athletico-PR

ANÁLISE: mudança de Artur Jorge alterou dinâmica ofensiva e defensiva do Cruzeiro

Episódio de discussão entre atletas do mesmo time chamou atenção (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dublador revela conflito entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

Matheus Henrique, Matheus Pereira e Fagner comemoram um dos gols do Cruzeiro sobre o Athletico

Cruzeiro: Fagner comenta sobre polêmica entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

João Marcelo na zona mista após Cruzeiro x CAP

Titular do Cruzeiro avalia reação após eliminação: 'Fizemos o que tinha que ser feito'

Artur Jorge em coletiva após vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Artur Jorge explica mudanças no Cruzeiro e disputa por cobranças de pênaltis

Romero comemora gol com Matheus Pereira

Cruzeiro vence o Athletico-PR em jogo marcado por protestos

Matheus Pereira e jogadores do Cruzeiro se abraçando

Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Athletico no Brasileirão

Vestiário do Cruzeiro contra o CAP

Time modificado! Confira escalação do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Núbia, à esquerda, e Fabi Simões, à direita, comemoram gol

Flamengo e São Paulo se juntam ao Bahia nas semifinais do Brasileirão Feminino

Artur Jorge no Mineirão

Provável escalação do Cruzeiro: Artur Jorge terá que fazer mudança