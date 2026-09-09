Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (09/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (9) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com rodada da Champions League e decisões pelas quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Os destaques ficam para Barcelona x Feyenoord, Napoli x Arsenal, Liverpool x Atlético de Madrid, Palmeiras x LDU e Estudiantes x Corinthians.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 9 de setembro de 2026):
Champions League
13h45 – Barcelona x Feyenoord – TNT e HBO Max
13h45 – Stuttgart x Viking – Space e HBO Max
16h – Napoli x Arsenal – Space, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
16h – Liverpool x Atlético de Madrid – TNT e HBO Max
16h – PSG x Slovan Bratislava – HBO Max
16h – Sporting x Galatasaray – HBO Max
➡️ Clique para assistir na HBO Max
Campeonato Saudita
15h – Al Nassr x Abha – Canal GOAT, Sportv e Xsports
➡️ Clique para assistir no Sportv
Copa da Liga Inglesa
16h – Chelsea x Leeds United – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
16h – Charlton Athletic x Queens Park Rangers – Disney+
Campeonato Português
16h45 – Moreirense x Benfica – Disney+
Copa Libertadores
19h – Palmeiras x LDU – Paramount+
21h30 – Estudiantes x Corinthians – Globo, ge tv e Paramount+
➡️ Clique para assistir no Paramount+
Copa Sul-Americana
19h – Santos x Atlético-MG – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Fortaleza x Avaí – ESPN 4 e Disney+
19h30 – Botafogo-SP x Novorizontino – Disney+
20h30 – América-MG x Náutico – Disney+
20h30 – Operário-PR x CRB – Disney+
21h30 – Atlético-GO x Ceará – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
MLS
20h30 – Atlanta United x Orlando City – Apple TV
20h30 – Montreal x Charlotte – Apple TV
20h30 – DC United x Columbus Crew – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Cincinnati – Apple TV
20h30 – Toronto x Nashville – Apple TV
21h – New York City x New England Revolution – Apple TV
21h30 – Austin x Colorado Rapids – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x Inter Miami – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x Real Salt Lake – Apple TV
21h30 – Minnesota United x Dallas – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x LA Galaxy – TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
23h30 – LAFC x New York Red Bulls – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x St. Louis City – Apple TV
23h30 – San Diego x San Jose Earthquakes – Apple TV
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