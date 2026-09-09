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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (09/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 06:00
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Ryan Gravenberch e Clement Lenglet em Liverpool x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. (Foto: Oli Scarff/AFP)
Ryan Gravenberch e Clement Lenglet em Liverpool x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. (Foto: Oli Scarff/AFP)

A quarta-feira (9) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com rodada da Champions League e decisões pelas quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Os destaques ficam para Barcelona x Feyenoord, Napoli x Arsenal, Liverpool x Atlético de Madrid, Palmeiras x LDU e Estudiantes x Corinthians.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 9 de setembro de 2026):

Champions League

13h45 – Barcelona x Feyenoord – TNT e HBO Max
13h45 – Stuttgart x Viking – Space e HBO Max
16h – Napoli x Arsenal – Space, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
16h – Liverpool x Atlético de Madrid – TNT e HBO Max
16h – PSG x Slovan Bratislava – HBO Max
16h – Sporting x Galatasaray – HBO Max

Wirtz sofreu críticas de Wayne Rooney por seu início com a camisa do Liverpool (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Jogadores do Atlético de Madrid e Liverpool em ação na Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

➡️ Clique para assistir na HBO Max

Campeonato Saudita

15h – Al Nassr x Abha – Canal GOAT, Sportv e Xsports

➡️ Clique para assistir no Sportv

Copa da Liga Inglesa

16h – Chelsea x Leeds United – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

16h – Charlton Athletic x Queens Park Rangers – Disney+

Campeonato Português

16h45 – Moreirense x Benfica – Disney+

Copa Libertadores

19h – Palmeiras x LDU – Paramount+
21h30 – Estudiantes x Corinthians – Globo, ge tv e Paramount+

➡️ Clique para assistir no Paramount+

Copa Sul-Americana

19h – Santos x Atlético-MG – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Fortaleza x Avaí – ESPN 4 e Disney+
19h30 – Botafogo-SP x Novorizontino – Disney+
20h30 – América-MG x Náutico – Disney+
20h30 – Operário-PR x CRB – Disney+
21h30 – Atlético-GO x Ceará – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+

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MLS

20h30 – Atlanta United x Orlando City – Apple TV
20h30 – Montreal x Charlotte – Apple TV
20h30 – DC United x Columbus Crew – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Cincinnati – Apple TV
20h30 – Toronto x Nashville – Apple TV
21h – New York City x New England Revolution – Apple TV
21h30 – Austin x Colorado Rapids – Apple TV
21h30 – Chicago Fire x Inter Miami – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x Real Salt Lake – Apple TV
21h30 – Minnesota United x Dallas – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x LA Galaxy – TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
23h30 – LAFC x New York Red Bulls – Apple TV
23h30 – Portland Timbers x St. Louis City – Apple TV
23h30 – San Diego x San Jose Earthquakes – Apple TV

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