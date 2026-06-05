Catar x El Salvador: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso pré-Copa
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
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Catar e El Salvador se enfrentam neste sábado (6), às 17h (horário de Brasília), no BMO Stadium, em Los Angeles (EUA). O confronto, válido por um amistoso internacional de preparação para a Copa, não tem transmissão oficial confirmada para o território brasileiro.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Catar chega para o confronto focado nos ajustes finais de sua preparação para a Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada pelo técnico espanhol Julen Lopetegui integra o Grupo B do Mundial, dividindo a chave com Canadá, Bósnia e Suíça. O duelo serve como o teste definitivo antes da estreia oficial dos cataris no principal torneio do planeta, marcada para o dia 13 de junho contra a própria seleção suíça.
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Do outro lado, El Salvador encara a partida como a última grande prova antes de iniciar sua caminhada na Nations League da Concacaf. Sob o comando do experiente treinador colombiano Hernán Darío, a seleção enxerga o amistoso contra um rival mundialista como a oportunidade ideal para testar variações táticas, dar ritmo de jogo aos convocados e ganhar moral antes da estreia na competição continental.
Estatísticas do confronto
Catar e El Salvador já se enfrentaram duas vezes em confrontos oficiais. A equipe do Catar leva vantagem no confronto com duas vitórias.
O duelo mais lembrado entre as seleções aconteceu nas quartas de final da Copa Ouro da Concacaf de 2021, quando o Catar superou os salvadorenhos pelo placar de 3 a 2.
Tudo sobre Catar x El Salvador (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Catar 🆚 El Salvador Amistoso Internacional
📆 Data e horário: sábado (6), às 17h (horário de Brasília).
📍 Local: BMO Stadium, em Los Angeles (EUA).
👁️ Onde assistir: sem transmissão oficial confirmada para o Brasil.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ CATAR (Técnico: Julen Lopetegui)
Abunada; Al-Hussain, Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Abdulsallam, Fathi, Laye; Junior, Ali, Afif
🔵⚪ EL SALVADOR (Técnico: Hernán Gómez)
Gonzalez; Clavel, Sibrian, Cruz, A Henriquez; J Henriquez, Martinez, Reyes, Ceritos; C Gil, Ordaz
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