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Catar x El Salvador: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso pré-Copa

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo

Redação Lance!
São Paulo (SP)
Dia 05/06/2026
14:53
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As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAs seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
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Catar e El Salvador se enfrentam neste sábado (6), às 17h (horário de Brasília), no BMO Stadium, em Los Angeles (EUA). O confronto, válido por um amistoso internacional de preparação para a Copa, não tem transmissão oficial confirmada para o território brasileiro.

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Ficha do jogo

CATAR ESCUDO ONDE ASSISTIR
QAT
El Salvador escudo da seleção de futebol
SLV
Amistoso
Pré-Copa do Mundo
Data e Hora
sábado (6), às 17h (horário de Brasília)
Local
BMO Stadium, em Los Angeles (EUA)
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes para o jogo?

O Catar chega para o confronto focado nos ajustes finais de sua preparação para a Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada pelo técnico espanhol Julen Lopetegui integra o Grupo B do Mundial, dividindo a chave com Canadá, Bósnia e Suíça. O duelo serve como o teste definitivo antes da estreia oficial dos cataris no principal torneio do planeta, marcada para o dia 13 de junho contra a própria seleção suíça.

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Do outro lado, El Salvador encara a partida como a última grande prova antes de iniciar sua caminhada na Nations League da Concacaf. Sob o comando do experiente treinador colombiano Hernán Darío, a seleção enxerga o amistoso contra um rival mundialista como a oportunidade ideal para testar variações táticas, dar ritmo de jogo aos convocados e ganhar moral antes da estreia na competição continental.

Estatísticas do confronto

Catar e El Salvador já se enfrentaram duas vezes em confrontos oficiais. A equipe do Catar leva vantagem no confronto com duas vitórias.

O duelo mais lembrado entre as seleções aconteceu nas quartas de final da Copa Ouro da Concacaf de 2021, quando o Catar superou os salvadorenhos pelo placar de 3 a 2.

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Tudo sobre Catar x El Salvador (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Catar 🆚 El Salvador Amistoso Internacional

📆 Data e horário: sábado (6), às 17h (horário de Brasília).

📍 Local: BMO Stadium, em Los Angeles (EUA).

👁️ Onde assistir: sem transmissão oficial confirmada para o Brasil.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ CATAR (Técnico: Julen Lopetegui)

Abunada; Al-Hussain, Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Abdulsallam, Fathi, Laye; Junior, Ali, Afif

🔵⚪ EL SALVADOR (Técnico: Hernán Gómez)

Gonzalez; Clavel, Sibrian, Cruz, A Henriquez; J Henriquez, Martinez, Reyes, Ceritos; C Gil, Ordaz

BMO Stadium, casa do Los Angeles FC (Foto: Michael Juliano/ Time Out
BMO Stadium estádio que será disputado a partida entre Catar e El Salvador (Foto: Michael Juliano/ Time Out

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