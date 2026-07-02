Canadá x Marrocos Palpite – Análise e odds (04/07)

Confira os palpites para Canadá x Marrocos pelas oitavas de final da Copa

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O Canadá enfrenta o Marrocos neste sábado (4), no NRG Stadium, em Houston, no Texas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida coloca frente a frente a seleção coanfitriã, que vive o melhor momento da sua história no futebol masculino, contra os semifinalistas de 2022, donos de uma das campanhas mais consistentes do torneio até aqui.

O Canadá avançou de forma dramática na fase eliminatória de 32 avos, com gol de Stephen Eustáquio nos acréscimos para derrotar a África do Sul por 1 x 0. Marrocos, por sua vez, precisou das penalidades máximas para superar a Holanda após empate em 1 x 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Os dados apontam vantagem clara para os Leões do Atlas, sextos colocados no ranking da Fifa, contra a 30ª posição dos canadenses. Confira a análise completa e outros palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Canadá x Marrocos pelas oitavas de final da Copa do Mundo

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Análise da partida - Marrocos quer mais do que o quarto lugar na Copa 2026

O Canadá chegou às oitavas de final escrevendo um capítulo inédito na história do futebol do país. Antes desta Copa do Mundo, a seleção jamais havia vencido uma partida no torneio, acumulando derrotas em 1986 e em 2022.

A campanha na fase de grupos trouxe um empate com a Bósnia e Herzegovina (1 x 1), a goleada histórica por 6 x 0 sobre o Catar, com hat trick de Jonathan David, e uma derrota por 2 x 1 para a Suíça. O saldo foi suficiente para garantir o segundo lugar do Grupo B.

Na fase eliminatória de 32 avos, o Canadá sofreu contra a África do Sul e parecia caminhar para a prorrogação. Eustáquio, porém, acertou um voleio impressionante aos 92 minutos para selar a classificação mais importante do futebol canadense.

Jesse Marsch, técnico da seleção desde 2024, construiu um time baseado em transições rápidas e intensidade na marcação. Jonathan David é a referência ofensiva, Tajon Buchanan e Liam Millar oferecem velocidade pelos corredores e o meio-campo conta com a liderança de Eustáquio.

O retorno de Alphonso Davies é o grande trunfo canadense. O capitão, que se recuperou de uma lesão no tendão durante o torneio, entrou como substituto contra a África do Sul e pode voltar ao time titular. Sua capacidade de acelerar jogadas pelo lado esquerdo muda completamente a dinâmica ofensiva.

Marrocos, por outro lado, segue reafirmando seu status como a seleção africana mais perigosa do futebol mundial. Após uma semifinal histórica em 2022, os Leões do Atlas mantêm o padrão de qualidade sob o comando de Mohamed Ouahbi, que assumiu em março após a saída de Walid Regragui.

A campanha marroquina no Grupo C foi sólida. Empatou em 1 x 1 com o Brasil na estreia, venceu a Escócia por 1 x 0, com gol de Saibari após apenas 69 segundos, e goleou o Haiti por 4 x 2. A defesa concedeu apenas quatro gols em quatro jogos no torneio.

Contra a Holanda, nas eliminatórias de 32 avos, Marrocos demonstrou sua maturidade em momentos decisivos. Issa Diop empatou nos acréscimos, Yassine Bounou brilhou nos pênaltis e Saibari converteu a cobrança que garantiu a classificação.

A organização defensiva continua sendo a marca registrada da equipe. Bounou transmite segurança, Achraf Hakimi lidera a linha de trás com projeção ofensiva e o meio-campo conta com a energia de Ayyoub Bouaddi e a qualidade técnica de Azzedine Ounahi e Brahim Díaz.

Uma visão do Canadá

Depois de conquistar a primeira vitória da história em fases eliminatórias de Copa do Mundo, o Canadá pode se tornar a primeira seleção da CONCACAF a alcançar as quartas de final do torneio desde a Costa Rica em 2014. No caminho estão os marroquinos, semifinalistas quatro anos atrás e que derrotaram os canadenses por 2 x 1 na fase de grupos do Mundial do Catar. O Canadá nunca venceu Marrocos e, mais uma vez, jogará fora dos seus domínios, com a partida sendo realizada em Houston.



Jesse Marsch finalmente deu alguns minutos ao capitão Alphonso Davies contra a África do Sul, e sua simples presença em campo pareceu dar uma faísca a um time que, em certos momentos, encontrou dificuldade para definir as jogadas na fase de 32 avos. Sua condição física será monitorada de perto enquanto o Canadá tenta protagonizar a maior surpresa da sua história em Copas do Mundo.



O estilo intenso e veloz dos canadenses deve enfrentar uma prova dura contra uma seleção marroquina experiente e altamente disciplinada, fluida e organizada com e sem a bola. Se o Canadá quiser superar Marrocos, precisa ser mais decisivo no terço ofensivo do que foi contra a África do Sul, pois desperdiçar chances como as que perdeu naqueles 90 minutos certamente cobraria um preço alto contra um adversário do calibre marroquino. Joel Lefevre, Sports Mole

Confrontos diretos entre Canadá x Marrocos

Canadá e Marrocos se enfrentaram quatro vezes na história, e a seleção norte-americana nunca venceu. Marrocos acumula três vitórias e um empate no retrospecto geral.

O primeiro encontro aconteceu em 1984, em amistoso vencido por Marrocos por 3 x 2. Dez anos depois, em Montreal, as seleções empataram em 1 x 1, o único resultado positivo do Canadá contra os marroquinos.

O confronto mais recente, e o único em Copas do Mundo, foi na fase de grupos do torneio de 2022, no Catar. Marrocos venceu por 2 x 1 com gols de Hakim Ziyech e Youssef En-Nesyri, enquanto o Canadá descontou com um gol contra de Nayef Aguerd. A partida praticamente selou a eliminação canadense naquela edição.

O retrospecto reforça a superioridade histórica de Marrocos neste confronto. O Canadá, porém, chega a esta edição em circunstâncias completamente diferentes, jogando em casa e com uma geração considerada a mais talentosa da história do país.

Marrocos não entrou com uma das seleções favoritas a ficar com o título, mas a seleção já mostrou e segue mostrando qu etem potencial para chegar longe na Copa do Mundo.

Notícias de Canadá x Marrocos

Canadá: desfalques e dúvidas

A principal baixa do Canadá é Ismaël Koné. O meio-campista sofreu uma fratura na tíbia durante o jogo contra o Catar, ainda na fase de grupos, e está fora do restante do torneio. Sua ausência reduz as opções de Marsch no setor de criação e intensidade na marcação.

Alphonso Davies é a grande dúvida. O capitão retornou de uma lesão no tendão e entrou no segundo tempo contra a África do Sul, mas ainda não iniciou uma partida nesta Copa do Mundo. Marsch indicou que pretende utilizá-lo desde o início contra Marrocos, possivelmente em uma posição mais avançada para manter Richie Laryea na lateral.

Moïse Bombito, que não esteve disponível nos primeiros jogos da fase de grupos, retornou e fez sua primeira titularidade contra a África do Sul. Sua presença na zaga dá mais solidez ao setor defensivo canadense.

Jonathan David chega como o artilheiro do Canadá no torneio, com três gols. O atacante da Juventus será a referência ofensiva, acompanhado provavelmente por Tani Oluwaseyi ou Cyle Larin.

Provável escalação do Canadá (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba e Davies; David e Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch.

Marrocos: desfalques e dúvidas

Marrocos monitora a condição física de Chadi Riad. O zagueiro deixou o jogo contra a Holanda após sentir uma pancada e permanece como dúvida para o duelo com o Canadá. Caso não tenha condições, Noussair Mazraoui pode recuar para a zaga ao lado de Issa Diop.

Se Mazraoui for deslocado para a zaga, Anass Salah-Eddine deve ocupar a lateral esquerda. Ouahbi já demonstrou flexibilidade ao longo do torneio, fazendo rodízio na fase de grupos para manter o elenco descansado.

No setor ofensivo, Brahim Díaz não conseguiu repetir o brilho da fase de grupos contra a Holanda, registrando números baixos de envolvimento em gol. A expectativa é que recupere a boa forma nesta fase decisiva do torneio.

Ismael Saibari segue como o principal destaque ofensivo, com três gols na fase de grupos e o pênalti decisivo contra os holandeses. Bouaddi deve manter sua posição no meio-campo após retomar a titularidade nos jogos eliminatórios.

Provável escalação do Marrocos (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Mazraoui e Salah-Eddine; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Saibari e El Khannouss; Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Destaques individuais de Canadá x Marrocos

Jogador destaque · Canadá Jonathan David 3 Gols na Copa do Mundo 2026, incluindo hat trick contra o Catar 10 Participações em gol pela Juventus na Serie A 2025/26 (6 gols + 4 assistências) 93 Gols em 212 jogos nas cinco principais ligas europeias na carreira 1º Maior artilheiro da história da seleção canadense Jogador destaque · Marrocos Ismael Saibari 3 Gols na fase de grupos da Copa do Mundo 2026 + pênalti decisivo nas oitavas 23 Participações em gol na Eredivisie 2025/26 (15 gols + 8 assistências) 42 Gols em 142 jogos pelo PSV Eindhoven na carreira 12 Gols em 33 jogos pela seleção de Marrocos

Os técnicos - Ouahbi quer repetir história em mundiais seguidos

Jesse Marsch

Jesse Marsch assumiu o comando do Canadá em 2024 com a missão de transformar uma geração promissora em uma equipe competitiva no cenário mundial. O treinador americano, com passagens por RB Leipzig, Leeds United e Red Bull Salzburg, trouxe uma filosofia de jogo baseada em pressão alta e transições verticais.

Sob sua liderança, o Canadá conquistou o quarto lugar na Copa América de 2024 e agora atingiu as oitavas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez. A capacidade de Marsch em adaptar o sistema tático, utilizando tanto o 4-4-2 quanto o 4-3-3 conforme o adversário, tem sido fundamental para o avanço canadense no torneio.

Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi foi promovido ao comando da seleção principal de Marrocos em março de 2026, após conduzir a equipe sub-20 ao título mundial da Fifa em 2025. A transição para o time principal ocorreu após a saída de Walid Regragui e representou uma aposta no trabalho de base.

Em poucos meses, Ouahbi implementou um estilo mais agressivo em relação ao ciclo anterior. A linha defensiva subiu, a intensidade na pressão aumentou e Saibari ganhou protagonismo ofensivo. O risco está no tempo curto de trabalho, mas os resultados no torneio validam a direção escolhida pelo treinador.

Análise tática de Canadá x Marrocos

Jesse Marsch deve posicionar o Canadá em um 4-4-2 com linhas compactas e foco em transições rápidas. A dupla David e Oluwaseyi (ou Larin) ocupa a referência ofensiva, enquanto Buchanan e Davies (ou Millar) fornecem velocidade pelos corredores. Eustáquio e Saliba protegem a região central, onde o controle de Marrocos pode ser mais incisivo.

A chave para o Canadá está na capacidade de resistir à pressão inicial de Marrocos e explorar os espaços nas costas de Hakimi quando o lateral avança. Se Davies iniciar como titular, sua velocidade pode ser um trunfo decisivo para prender Hakimi em tarefas defensivas e abrir espaço para Buchanan pelo outro lado.

Marrocos deve adotar um 4-2-3-1 com Bouaddi e El Aynaoui como dupla de contenção, Brahim Díaz centralizado como meia ofensivo e Saibari atuando com liberdade para aparecer nas entrelinhas e atacar o espaço. Hakimi será fundamental nas projeções pelo lado direito, explorando a profundidade contra a lateral canadense.

O duelo individual mais importante pode acontecer entre Davies e Hakimi. Se o canadense atuar na lateral esquerda, os dois se enfrentarão diretamente, e a capacidade de cada um em equilibrar ataque e defesa pode definir o resultado. As bolas paradas também surgem como fator relevante, considerando que Marrocos possui jogadores altos e fortes no jogo aéreo, arma que já foi decisiva contra a Holanda com o gol de cabeça de Diop.

Prognóstico de placar exato para Canadá x Marrocos

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🎯 Palpite do Lance! Canadá 0 x 1 Marrocos - Odd 5,50 na Br4Bet Marrocos possui a melhor estrutura defensiva entre as seleções que avançaram nesta chave e conta com o jogador mais decisivo do confronto em Saibari.



O Canadá tem qualidade para competir, mas a experiência marroquina em fases eliminatórias de Copas do Mundo pode ser determinante em um jogo de margens estreitas. Marrocos concedeu apenas quatro gols em quatro jogos nesta Copa do Mundo, incluindo clean sheet contra a Escócia

nesta Copa do Mundo, incluindo clean sheet contra a Escócia O Canadá marcou apenas um gol em cada jogo contra defesas organizadas (Bósnia, Suíça e África do Sul)

contra defesas organizadas (Bósnia, Suíça e África do Sul) Ismael Saibari tem três gols na fase de grupos e converteu o pênalti decisivo contra a Holanda

e converteu o pênalti decisivo contra a Holanda Marrocos nunca perdeu para o Canadá em quatro confrontos na história, com três vitórias e um empate

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