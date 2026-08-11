Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (11/08/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A terça-feira (11) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além dos playoffs da Champions League e da sequência da Leagues Cup.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 11 de agosto de 2026):

Champions League (playoffs)

13h – Bodo/Glimt x Union Saint-Gilloise – Xsports

16h – Lyon x Sparta Praga – Xsports

Campeonato Paulista Feminino

18h – Taubaté x Palmeiras – Sportv

➡️ Clique para assistir no Sportv

Libertadores

19h – Fluminense x Independiente Rivadavia – ESPN e Disney+

21h30 – Estudiantes x Universidad Católica – ESPN 4 e Disney+

21h30 – Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+

Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Sul-Americana

19h – Boca Juniors x Deportivo Recoleta – Paramount+

21h30 – Bolívar x São Paulo – SBT, ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Paramount+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Avaí x CRB – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

Leagues Cup

20h30 – Charlotte x Pachuca – Apple TV

20h30 – Columbus Crew x Pumas UNAM – Apple TV

21h – Cincinnati x Atlas – Apple TV

21h30 – Minnesota United x Atlante – Apple TV

22h30 – Real Salt Lake x Juárez – Apple TV

23h – Tigres x Vancouver Whitecaps – Apple TV

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