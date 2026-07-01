Austrália x Egito Palpite – Análise e odds (03/07)

Veja os principais palpites de Austrália x Egito pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambos marcam: não - 1,64 na Br4bet Apostas com boas chances de acontecer: Menos de 2,5 gols – 1,45 na VBet Placar previsto: Austrália 0 x 1 Egito – 6,00 na Br4bet Aposta ousada: Mohamed Salah marca a qualquer momento – 2,66 na BetMGM

Austrália e Egito se enfrentam pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, na sexta-feira, 3 de julho de 2026, em um confronto entre dois segundos colocados de grupo com histórias muito diferentes no torneio.

Os Socceroos avançaram com quatro pontos no Grupo D, somando uma vitória sobre a Turquia por 2 x 0, uma derrota para os anfitriões Estados Unidos por 2 x 0 e um empate sem gols com o Paraguai. Os Faraós, por sua vez, passaram invictos pelo Grupo G, acumulando cinco pontos com vitória sobre a Nova Zelândia por 3 x 1 e empates contra Bélgica e Irã, ambos por 1 x 1. Veja esse e outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Austrália x Egito pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Organização australiana contra o talento egípcio

A Austrália de Tony Popovic surpreendeu ao garantir a classificação no Grupo D, mas os números revelam limitações ofensivas importantes.

Os Socceroos marcaram apenas dois gols em três partidas, com um xG acumulado abaixo de 2,5 no torneio (média de 0,81 por jogo, segundo o ESPN).

A força australiana está na defesa, com duas clean sheets na fase de grupos e um sistema de três zagueiros que Popovic tem ajustado ao longo do torneio. Contra o Paraguai, no último jogo do grupo, a classificação veio por um empate sem gols que refletiu as limitações criativas dos Socceroos.

O Egito apresenta um perfil diferente.

A equipe de Hossam Hassan terminou o Grupo G invicta, com cinco pontos e saldo de gols positivo.

Os Faraós marcaram cinco gols em três partidas, com contribuições distribuídas entre Mostafa Ziko, Mohamed Salah e Emam Ashour.

A posse de bola média do Egito foi de 56% na fase de grupos, bem superior aos 38% da Austrália, o que indica uma diferença clara no controle de jogo.

A grande dúvida egípcia gira em torno da condição física de Salah, que deixou o campo contra o Irã com uma lesão muscular na coxa, mas retomou os treinos parcialmente em 1º de julho.

Confrontos diretos entre Austrália e Egito

O histórico de confrontos entre as duas seleções é extremamente limitado, com apenas dois jogos registrados em quase quatro décadas.

O primeiro encontro aconteceu em 19 de junho de 1987, pela Copa do Presidente, quando Austrália e Egito empataram em 0 x 0, com os australianos levando a melhor na decisão por pênaltis.

O segundo duelo foi um amistoso internacional em 17 de novembro de 2010, quando o Egito venceu com autoridade por 3 x 0.

As duas seleções nunca se enfrentaram em Copa do Mundo, o que adiciona um elemento de ineditismo ao confronto de sexta-feira em Arlington.

Notícias de Austrália x Egito

Austrália: desfalques e dúvidas

A Austrália confirmou duas baixas significativas para o restante da Copa do Mundo.

O defensor Jacob Italiano e o atacante veterano Mathew Leckie, de 35 anos e 81 jogos pela seleção, foram descartados por lesão, conforme comunicado oficial da Football Australia divulgado em 27 de junho.

Leckie era uma das referências do elenco e sua ausência força Popovic a redistribuir a experiência em campo.

A boa notícia é que o restante do elenco está disponível, incluindo o jovem Lucas Herrington, de apenas 18 anos, que vem ganhando minutos na defesa.

O técnico deve manter a base que enfrentou o Paraguai, com Patrick Beach no gol e a linha de três zagueiros formada por Herrington, Circati e Souttar.

Provável escalação da Austrália (3-4-2-1): Patrick Beach; Lucas Herrington, Alessandro Circati e Harry Souttar; Aziz Behich, Jackson Irvine, Aiden O'Neill e Jordan Bos; Cristian Volpato e Connor Metcalfe; Nestory Irankunda. Técnico: Tony Popovic.

Egito: desfalques e dúvidas

O quadro clínico do Egito preocupa mais, com múltiplas dúvidas em posições-chave.

A principal incerteza envolve o capitão Mohamed Salah, que sofreu uma lesão muscular na coxa durante o empate com o Irã pela fase de grupos.

A Associação Egípcia de Futebol confirmou que exames apontaram uma distensão muscular, e Salah iniciou tratamento imediato.

Em 1º de julho, a federação publicou imagens de Salah treinando parcialmente com o grupo em Spokane, acompanhadas da legenda "O Rei está de volta", indicando otimismo sobre sua participação.

O lateral Ahmed Fattouh tem presença praticamente descartada devido a uma ruptura muscular na coxa, dificultando sua recuperação a tempo.

Mohamed Abdelmonem sofreu uma contusão severa no tornozelo, mas está sendo preparado para o jogo, segundo a federação egípcia.

Hamdy Fathy e Hossam Abdelmaguid também são dúvidas, e o elenco conta ainda com uma suspensão no meio-campo.

Karim Hafez deve substituir Fattouh na lateral esquerda, e Mostafa Shobeir permanece como titular no gol.

Provável escalação do Egito (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia e Karim Hafez; Marwan Attia e Mahmoud Saber; Mostafa Ziko, Mohamed Salah e Emam Ashour; Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Destaques individuais de Austrália x Egito

Destaque da Austrália Nestory Irankunda 1 Gol na Copa do Mundo 2026 6 Gols em 18 jogos pela Austrália 2 Finalizações no alvo na fase de grupos 20 Anos de idade, jovem revelação dos Socceroos Destaque do Egito Mohamed Salah 1G + 2A Participações em gols na Copa 2026 68 Gols em 119 jogos pelo Egito 3 Finalizações no alvo na fase de grupos 0,86 xG acumulado em 218 minutos no torneio

Os técnicos - Experiências opostas em Copas do Mundo

Tony Popovic

Popovic conduziu a Austrália à fase eliminatória da Copa do Mundo com um estilo pragmático e defensivo que tem definido a campanha.

O técnico de origem croata construiu sua reputação no futebol australiano e trouxe para a seleção uma organização tática que compensou as limitações individuais do elenco.

Hossam Hassan

Hossam Hassan é uma das maiores figuras da história do futebol egípcio e levou a seleção à melhor campanha de todos os tempos em Copas do Mundo.

Sob seu comando, o Egito chegou invicto à fase eliminatória pela primeira vez na história da seleção em Copas do Mundo, superando a participação de 2018 na Rússia, quando a equipe caiu ainda na fase de grupos.

Análise tática de Austrália x Egito

A Austrália deve manter o esquema com três zagueiros que Popovic utilizou em toda a fase de grupos, formando um bloco baixo de 5-3-2 sem a bola.

Os alas Behich e Bos têm a função dupla de cobrir a largura defensiva e oferecer profundidade pelos flancos, mas contra o Egito o aspecto defensivo deve prevalecer.

O Egito, em contrapartida, opera num 4-2-3-1 com Salah flutuando pela direita, exatamente no corredor onde a Austrália posiciona Behich como ala esquerdo.

Essa assimetria pode ser explorada pelos Faraós, com Salah cortando para dentro e Marmoush atacando a profundidade central.

A chave para a Austrália será manter a compactação entre as linhas e dificultar as conexões entre Salah e Marmoush, apostando em transições rápidas com a velocidade de Irankunda.

O Egito precisa ter paciência na construção e evitar o jogo direto que favorece a defesa aérea de Souttar e Circati. A seleção egípcia entra como vencedora no seu Bolão da Copa?

Prognóstico de placar exato para Austrália x Egito

Previsão de placar Austrália 0 x 1 Egito - 6,00 na Br4bet O Egito carrega mais talento individual e chegou à fase eliminatória invicto, com cinco pontos no Grupo G. A Austrália tem organização defensiva, mas produziu apenas dois gols na fase de grupos e depende de um elenco majoritariamente jovem. A tendência é de um jogo fechado, decidido por um momento de brilho individual dos Faraós. A Austrália marcou apenas dois gols em três jogos na fase de grupos, com xG médio de 0,81 por partida (ESPN) O Egito terminou invicto no Grupo G com cinco pontos e saldo positivo de gols Salah acumula um gol e duas assistências no torneio e retomou os treinos em 1º de julho após lesão muscular A Austrália registrou duas clean sheets na fase de grupos (contra Turquia e Paraguai), mostrando solidez defensiva Os últimos dois confrontos diretos entre as seleções resultaram em uma vitória para cada lado (0 x 0 com vitória australiana nos pênaltis em 1987 e 3 x 0 para o Egito em 2010)

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