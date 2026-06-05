Argentina define numeração para a Copa, e Flaco usará camisa 'pela metade' na seleção
Atacante do Palmeiras herdou número de atacante campeão Mundial em 2022
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A seleção da Argentina anunciou oficialmente a numeração dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo. A camisa 10 ficou, obviamente, com Lionel Messi, que vai para sua última disputa de Mundial, mas a equipe teve algumas alterações com a saída de nomes como Di María, Dybala e Acuña, que estavam na convocação de 2022. O representante do futebol brasileiro na equipe, Flaco López, atacante do Palmeiras, ficou com um número "pela metade" na lista.
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Isso porque o jogador usa a 42 na equipe alviverde e, na Copa do Mundo, entrará em campo com o número 21, exatamente a metade da numeração da camisa palmeirense. O antigo dono era Paulo Dybala, que atua na Roma, e estava no elenco campeão no Catar há quase quatro anos. A concorrência pela 9 era pesada, já que Julián Álvares, do Atlético de Madrid, segue no elenco do treinador Lionel Scalonim e seguirá com a mesma numeração no Mundial de 2026.
Outra mudança no número do ataque é na camisa 11, antes usada pelo ponta Ángel Di María, e que agora pertence ao meia Giovanni Lo Celso. Mesmo atuando numa posição mais recuada, o jogador, que não estava em 2022, ficou com o número. A 8, que era do ponta Marcos Acuña, passou para o meia Valentín Barco.
Numeração da Argentina para a Copa do Mundo
Goleiros
- 1 - Juan Musso
- 12 - Gerónimo Rulli
- 23 - Dibu Martínez
Defensores
- 2 - Leonardo Balerdi
- 3 - Nicolás Tagliafico
- 4 - Gonzalo Montiel
- 6 - Lisandro Martínez
- 13 - Cristian Romero
- 19 - Nicolás Otamendi
- 25 - Facundo Medina
- 26 - Nahuel Molina
Meio-campistas
- 5 - Leandro Paredes
- 7 - Rodrigo de Paul
- 8 - Valentín Barco
- 11 - Giovani Lo Celso
- 14 - Exequiel Palacios
- 15 - Nicolás González
- 20 - Alexis Mac Allister
- 24 - Enzo Fernández
Atacantes
- 9 - Julián Álvarez
- 10 - Lionel Messi
- 16 - Thiago Almada
- 17 - Giuliano Simeone
- 18 - Nicolás Paz
- 21 - Flaco López
- 22 - Lautaro Martínez
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