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Argentina define numeração para a Copa, e Flaco usará camisa 'pela metade' na seleção

Atacante do Palmeiras herdou número de atacante campeão Mundial em 2022

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 05/06/2026
10:44
Atualizado há 1 minutos
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Flaco López, atacante do Palmeiras e da Seleção Argentina
imagem cameraFlaco usará a camisa 21 na Copa do Mundo. (Foto: Arquivo pessoal / Flaco López)
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A seleção da Argentina anunciou oficialmente a numeração dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo. A camisa 10 ficou, obviamente, com Lionel Messi, que vai para sua última disputa de Mundial, mas a equipe teve algumas alterações com a saída de nomes como Di María, Dybala e Acuña, que estavam na convocação de 2022. O representante do futebol brasileiro na equipe, Flaco López, atacante do Palmeiras, ficou com um número "pela metade" na lista.

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Isso porque o jogador usa a 42 na equipe alviverde e, na Copa do Mundo, entrará em campo com o número 21, exatamente a metade da numeração da camisa palmeirense. O antigo dono era Paulo Dybala, que atua na Roma, e estava no elenco campeão no Catar há quase quatro anos. A concorrência pela 9 era pesada, já que Julián Álvares, do Atlético de Madrid, segue no elenco do treinador Lionel Scalonim e seguirá com a mesma numeração no Mundial de 2026.

Outra mudança no número do ataque é na camisa 11, antes usada pelo ponta Ángel Di María, e que agora pertence ao meia Giovanni Lo Celso. Mesmo atuando numa posição mais recuada, o jogador, que não estava em 2022, ficou com o número. A 8, que era do ponta Marcos Acuña, passou para o meia Valentín Barco.

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Numeração da Argentina para a Copa do Mundo

Goleiros

  • 1 - Juan Musso
  • 12 - Gerónimo Rulli
  • 23 - Dibu Martínez

Defensores

  1. 2 - Leonardo Balerdi
  2. 3 - Nicolás Tagliafico
  3. 4 - Gonzalo Montiel
  4. 6 - Lisandro Martínez
  5. 13 - Cristian Romero
  6. 19 - Nicolás Otamendi
  7. 25 - Facundo Medina
  8. 26 - Nahuel Molina

Meio-campistas

  1. 5 - Leandro Paredes
  2. 7 - Rodrigo de Paul
  3. 8 - Valentín Barco
  4. 11 - Giovani Lo Celso
  5. 14 - Exequiel Palacios
  6. 15 - Nicolás González
  7. 20 - Alexis Mac Allister
  8. 24 - Enzo Fernández

Atacantes

  1. 9 - Julián Álvarez
  2. 10 - Lionel Messi
  3. 16 - Thiago Almada
  4. 17 - Giuliano Simeone
  5. 18 - Nicolás Paz
  6. 21 - Flaco López
  7. 22 - Lautaro Martínez
Argentina define numeração para a Copa, e Flaco usará camisa 'pela metade' na seleção
Flaco e Messi em treino da Argentina. (Foto: Arquivo pessoal / Flaco López)

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