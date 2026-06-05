Argentina define numeração para a Copa, e Flaco usará camisa 'pela metade' na seleção

A seleção da Argentina anunciou oficialmente a numeração dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo. A camisa 10 ficou, obviamente, com Lionel Messi, que vai para sua última disputa de Mundial, mas a equipe teve algumas alterações com a saída de nomes como Di María, Dybala e Acuña, que estavam na convocação de 2022. O representante do futebol brasileiro na equipe, Flaco López, atacante do Palmeiras, ficou com um número "pela metade" na lista.

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Isso porque o jogador usa a 42 na equipe alviverde e, na Copa do Mundo, entrará em campo com o número 21, exatamente a metade da numeração da camisa palmeirense. O antigo dono era Paulo Dybala, que atua na Roma, e estava no elenco campeão no Catar há quase quatro anos. A concorrência pela 9 era pesada, já que Julián Álvares, do Atlético de Madrid, segue no elenco do treinador Lionel Scalonim e seguirá com a mesma numeração no Mundial de 2026.

Outra mudança no número do ataque é na camisa 11, antes usada pelo ponta Ángel Di María, e que agora pertence ao meia Giovanni Lo Celso. Mesmo atuando numa posição mais recuada, o jogador, que não estava em 2022, ficou com o número. A 8, que era do ponta Marcos Acuña, passou para o meia Valentín Barco.

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Numeração da Argentina para a Copa do Mundo

Goleiros

1 - Juan Musso

12 - Gerónimo Rulli

23 - Dibu Martínez

Defensores

2 - Leonardo Balerdi 3 - Nicolás Tagliafico 4 - Gonzalo Montiel 6 - Lisandro Martínez 13 - Cristian Romero 19 - Nicolás Otamendi 25 - Facundo Medina 26 - Nahuel Molina

Meio-campistas

5 - Leandro Paredes 7 - Rodrigo de Paul 8 - Valentín Barco 11 - Giovani Lo Celso 14 - Exequiel Palacios 15 - Nicolás González 20 - Alexis Mac Allister 24 - Enzo Fernández

Atacantes

9 - Julián Álvarez 10 - Lionel Messi 16 - Thiago Almada 17 - Giuliano Simeone 18 - Nicolás Paz 21 - Flaco López 22 - Lautaro Martínez