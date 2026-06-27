Antes de definição do confronto, Vozinha queria jogar contra Messi: 'O melhor' Vozinha foi o herói de Cabo Verde em classificação histórica

Na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, em classificação histórica da estreante Cabo Verde, o país irá enfrentar a Argentina. Vozinha, goleiro do time e sensação nas redes sociais, afirmou em entrevista antes da definição dos adversários que gostaria de duelar com os argentinos.

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Confira o que disse o goleiro, em entrevista à TNT Sports:

- Sinceramente, eu gostaria muito de jogar contra a Argentina. O Messi, para mim, é o melhor de todos os tempos, e eu gostaria de ter a camisa dele - afirmou.

Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

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Da seleção de Cabo Verde, o goleiro do time, Vozinha, virou uma sensação nas redes sociais.

Classificação histórica

No grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, a estreante na Copa do Mundo fez partidas históricas, como o empate na primeira rodada contra a Fúria, empatando os três jogos. Sendo assim, somando três pontos enquanto os árabes e os uruguaios somaram apenas dois, se classificaram em segundo do grupo, ao lado da Espanha, que fez sete pontos.

Foi justamente a partida contra Cabo Verde que a Espanha de Yamal e companhia não conseguiu ganhar.

Por que Vozinha?

O apelido de "Vozinha" surgiu na infância, quando ele costumava recorrer aos avós para resolver problemas com outras crianças durante as brincadeiras. O jogador que inspirou seu nome ficou marcado por assumir a titularidade da Seleção Brasileira no Mundial do México e por integrar o elenco do Botafogo campeão carioca de 1989.

Sensação na internet

O desempenho de Vozinha contra a Espanha surpreendeu os internautas, e o goleiro agora é sensação na web com a grande atuação diante da segunda melhor seleção do mundo. Aos que imaginaram uma goleada espanhola no jogo desta segunda-feira, esqueceram de combinar com o veterano caboverdiano.

Fã de Rogério Ceni

O goleiro também já afirmou que é um grande fã de Rogério Ceni, dizendo que assistia aos jogos do São Paulo por causa dele.