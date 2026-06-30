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Lionel Messi no filme do Homem-Aranha? Entenda novo teaser

Filme do Homem-Aranha lança teaser com clima de Copa do Mundo

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
30/06/2026 13:12
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Marvel Studios e a Sony Pictures pegaram o mundo do futebol de surpresa nesta terça-feira (30) com o lançamento do novo teaser do filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia". Para aproveitar o clima de Copa do Mundo, os estúdios resolveram chamar Lionel Messi para fazer uma participação especial no marketing da obra.

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    • O teaser foi publicado nas redes sociais e mostra o craque argentino interagindo com o Homem-Aranha, interpretado pelo ator Tom Holland. No vídeo promocional, Messi encontra o alter ego de Peter Parker em um café de Nova York de um jeito inusitado: usando o rastreador tecnológico do próprio herói (o Spidey Tracker).

    Na sequência, em clima descontraído, o herói uniformizado leva o camisa 10 da Argentina para um "voo" de teia entre os arranha-céus de Manhattan. O clipe se encerra recriando uma pose clássica das capas de gibis.

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    A ação faz parte do esforço de divulgação internacional da Sony para o longa, aproveitando o momento em que Messi lidera a seleção argentina. O crossover une duas das marcas mais valiosas do planeta: o maior ícone do futebol atual e uma das franquias de super-heróis de maior bilheteria da história do cinema.

    Inclusive, Tom Holland é fã declarado de futebol e torcedor do Tottenham Hotspur. O ator já participou de eventos com o atacante sul-coreano Heung-Min Son e até chegou a pedir publicamente para o ex-jogador da equipe, Harry Kane, transferir-se para o Real Madrid.

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    "Homem-Aranha: Um Novo Dia" tem estreia marcada nos cinemas brasileiros para o dia 29 de julho (em sessões antecipadas, com lançamento oficial para o dia 30 de julho). No circuito internacional, o filme chegará no dia 31 de julho.

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    Lionel Messi na Copa

    Após ser campeão da Copa do Mundo de 2022, Lionel Messi está fazendo história em mais um Mundial. Contra a Argélia, na partida de estreia, o craque argentino marcou o seu primeiro hat-trick em partidas do torneio e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição (16 gols). Na partida seguinte, contra a Áustria, voltou a marcar (duas vezes) e superou o alemão, isolando-se no topo do recorde.

    Na última rodada da fase de grupos, Messi começou no banco de reservas e só entrou no segundo tempo. Contudo, o camisa 10 da Argentina balançou as redes em cobrança de falta e quebrou mais um recorde: fez gol pelo sétimo jogo de Copa do Mundo consecutivo, o que nenhum outro jogador conseguiu fazer na história. Jairzinho e Just Fontaine chegaram a marcar gols em seis partidas seguidas nos Mundiais de 1970 e 1958, respectivamente.

    O gol também fez o argentino ampliar o recorde de mais gols na história da competição, com 19 bolas na rede em Copas do Mundo. Classificado para o mata-mata, a Argentina irá enfrentar a seleção de Cabo Verde na próxima sexta-feira (3), às 19h, na fase de 16-avos de final.

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