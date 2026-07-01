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Jogador de Cabo Verde sobre jogo contra Messi: 'Espero que não esteja inspirado'

Diney Borges projeta confronto com a Argentina na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 16:53
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Diney Borges em ação por Cabo Verde no empate contra o Uruguai, na Copa do Mundo
Diney Borges em ação por Cabo Verde no empate contra o Uruguai, na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

Defensor de Cabo Verde, Diney Borges projetou o jogo contra a Argentina e Lionel Messi, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em entrevista ao "Olé", o zagueiro afirmou que a equipe africana não pode dedicar uma marcação especial ao camisa 10 e demonstrou preocupação com outros nomes da Albiceleste.

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    - Será fantástico ter a oportunidade de enfrentá-lo. Mas quando a bola rolar, não estaremos pensando se vamos estar jogando contra o Messi ou outro jogador qualquer. Estaremos centrados em fazer o nosso trabalho. Espero que dessa vez não esteja tão inspirado como de costume. Não é só o Messi que requer uma atenção especial. Todo o time da Argentina é extraordinário. Todos os jogadores de ataque são imprevisíveis, tem um nível alto e nos exigirão um alto grau de concentração.

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    Na sequência, Diney Borges não escondeu a confiança em uma possível classificação de Cabo Verde sobre a Argentina de Lionel Messi. Vale lembrar que a equipe conquistou três empates na fase de grupos contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, que eram consideradas favoritas a avançar no torneio.

    - No futebol não existe nada impossível. A gente leva essa máxima ao pé da letra. Do contrário, nem estaríamos aqui. Ninguém acreditava na gente e estamos fazendo história. E não podemos nos concentrar só em neutralizar o Messi. Se anularmos o Messi, o que aconteceu com Julián Álvarez? E com Lautaro? E com Enzo Fernández? E com todos os demais jogadores de qualidade que a Argentina tem? Seria um erro. Temos que jogar como um coletivo. Só assim poderemos neutralizá-lo ou, ao menos, limitar o potencial ofensivo não só do Messi, mas de toda a Argentina. Não podemos reduzir tudo ao Messi.

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    • Nesta sexta-feira (3), Cabo Verde encara a Argentina de Lionel Messi, às 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Egito e Austrália, nas oitavas de final.

    Diney Borges e Livramento celebram classificação de Cabo Verde para enfrentar a Argentina na Copa do Mundo
    Diney Borges e Livramento celebram classificação de Cabo Verde para enfrentar a Argentina na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/AFP)

    Presidente de Cabo Verde demonstra confiança contra Argentina

    Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves também demonstrou confiança em uma classificação contra a Argentina. O chefe de Estado sonha com os Tubarões Azuis surpreendendo o mundo do futebol mais uma vez durante a Copa do Mundo.

    - Estamos jogando para vencer… Quando as expectativas em relação a uma equipe são baixas e essa equipe tem a vontade de vencer, isso é possível. Uma pequena nação como Cabo Verde deve se esforçar para sempre fazer isso - para surpreender permanentemente as pessoas. 100% fé, 100% esperança, e dão tudo de si em campo, suando completamente a camisa. Assim, temos 100% de chance de vencer a Argentina. Viemos para esta Copa do Mundo escrever nosso próprio destino, que é enfrentar campeões. Portanto, vamos enfrentar a Argentina e Messi com a mesma determinação, a mesma vontade e com o desejo de vencer e chegar à próxima fase - disse em entrevista à "BBC".

    José Maria Neves palpitou que Cabo Verde venceria a Argentina de Lionel Messi por 1 a 0, na sexta-feira (3). Embora tenha conquistado uma classificação histórica, a equipe estreante busca seu primeiro triunfo na história do torneio.

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