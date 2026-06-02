Como toda grande equipe, o New York Knicks conta com uma legião de torcedores dispostos a fazer de tudo para acompanhar a campanha rumo ao título da NBA. Entre artistas, políticos e fãs de todas as idades, as crianças de Nova York também poderão assistir às partidas decisivas, independentemente do horário. E os pais terão pouca margem para reclamar: o prefeito Zohran Mamdani entrou na brincadeira e "proibiu" que os filhos fossem mandados para a cama durante as finais.

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Nesta segunda-feira (1º), o democrata anunciou a assinatura de uma ordem executiva simbólica que suspende o horário de dormir das crianças durante as finais da NBA, disputadas entre New York Knicks e San Antonio Spurs. A medida, claro, não tem valor legal, mas foi apresentada como uma homenagem ao momento histórico vivido pela franquia nova-iorquina.

O momento foi compartilhado por Mamdani ao lado de um grupo de crianças, que também deixaram suas assinaturas no documento. Na publicação, o prefeito classificou a decisão como uma das mais fáceis de seu mandato e aproveitou para reforçar sua torcida pelos Knicks.

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— Hoje, assinei uma Ordem Executiva revogando temporariamente o horário de dormir na cidade de Nova York para que crianças de todas as idades possam assistir ao nosso time nas finais da NBA. Como prefeito, você é obrigado a tomar muitas decisões difíceis. Esta não foi uma delas. Vai, Knicks! — escreveu Mamdani nas redes sociais.

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NBA terá um campeão diferente pelo oitavo ano consecutivo

A definição do duelo entre Spurs e Knicks na final significa que a NBA terá um campeão diferente pela oitava temporada consecutiva, ou seja, desde 2018. O recorde foi batido na edição passada, quando o Oklahoma City Thunder levantou o troféu da liga e superou a marca de seis campeões diferentes em seis anos, o que havia acontecido entre 1975 e 1980.

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Jalen Brunson e Rick Brunson conversam em jogo do Knicks na NBA (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP)

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