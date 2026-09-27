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LeBron James revela motivo de ida ao 76ers: 'Ajudar Embiid'

Astro exaltou o papel de Tyrese Maxey na negociação e projeta busca por título da NBA

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
27/09/2026 15:58
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lebron James no Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (Foto; RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LeBron James, astro do Los Angeles Lakers que assinou com o Philadelphia 76ers na última janela de agência livre, revelou em seu podcast com Steve Nash, Mind the Game, que um dos principais motivos para sua mudança à Filadélfia foi o desejo de ajudar Joel Embiid a conquistar seu primeiro título da NBA. O episódio foi exibido na sexta-feira (25).

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Aos 41 anos e se preparando para sua 24ª temporada na liga, recorde absoluto na história da NBA, James afirmou que seu corpo respondeu muito bem ao período de descanso e que sua cabeça estava melhor do que no verão anterior. Ele ficou afastado da maioria das atividades ligadas ao basquete por pelo menos um mês e meio após o fim da temporada 2025-26 com o Lakers.

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"Acho que a única coisa que continuei dizendo para mim mesmo foi: 'Se você ainda tem a oportunidade de fazer o que ama, por que simplesmente dizer que acabou?'", afirmou o camisa 23, tetracampeão da NBA e quatro vezes MVP da liga, ao seu co-apresentador.

A missão com Embiid

James descreveu Embiid como um jogador que já conquistou praticamente tudo no basquete profissional, com exceção do título. O pivô de 32 anos, que passou toda a carreira no Sixers, acumula um MVP da liga, uma medalha de ouro olímpica, múltiplas convocações para o All-Star Game, contratos de patrocínio e reconhecimento global.

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"Ele foi MVP da liga, tem uma medalha de ouro, All-Stars, tênis de assinatura, muito dinheiro, família linda. Ele tem tudo. Tem uma cidade nas costas. Ele tem sido 'O Processo' por 10, 12 anos, quanto tempo ele estiver lá. Mas acho que chegou a hora de mergulharmos ainda mais fundo no processo, e espero poder ser aquela peça final que o ajude a superar esse obstáculo e fazê-lo talvez enxergar um pouco diferente do que enxergou em sua carreira, no que diz respeito ao processo do dia a dia, ao que é necessário para chegar lá", declarou James no podcast.

Apesar das conquistas individuais, Embiid nunca avançou além das semifinais da Conferência Leste. O Sixers, como franquia, não chega à final de conferência desde 2001. A saúde do pivô também representa um desafio; nas últimas três temporadas, ele disputou menos de 40 jogos da fase regular em cada uma delas.

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Na última temporada, porém, Embiid deu sinais de sua capacidade quando estava em quadra. No primeiro round dos playoffs contra o Boston Celtics, ele registrou médias de 28 pontos, 9 rebotes e 7 assistências por jogo e conduziu o 76ers à primeira virada de 3 a 1 da história da franquia em uma série de pós-temporada.

Com Joel Embiid, Philadelphia 76ers eliminou o Boston Celtics na NBA (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP)
Com Joel Embiid, Philadelphia 76ers eliminou o Boston Celtics na NBA (Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP)

Jaylen Brown e a chegada de reforços

A montagem do elenco do Sixers também pesou na decisão de James. Além de Embiid, a chegada de Jaylen Brown, negociado com o Celtics ainda nesta offseason, foi um fator relevante.

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James defendeu Brown no episódio, classificando-o como "incompreendido". "Ele tem voz própria. Move-se no ritmo da sua própria batida. Isso deixa as pessoas desconfortáveis porque não é o que todos estão acostumados", disse, acrescentando que pretende passar mais tempo com o ala para conhecê-lo melhor.

Os dois já treinaram juntos algumas vezes na offseason. Junto com Kentavious Caldwell-Pope, que conquistou títulos com James pelo Lakers em 2020 e com o Denver Nuggets em 2023, eles formam o núcleo de jogadores com experiência de campeonato no elenco dos Sixers para a temporada 2026-27. "Sabemos o que é preciso", disse James sobre ele e Brown.

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A relação entre LeBron James e Maxey

O armador Tyrese Maxey também foi destacado por James como peça central em sua escolha pela Filadélfia. Os dois são representados pela agência Klutch Sports, de Rich Paul, mas a proximidade vai além dessa conexão. Maxey foi um dos primeiros a contatar James assim que ele deixou o Lakers como agente livre.

"Simplesmente amo tudo sobre Tyrese Maxey. Ele foi uma das primeiras pessoas na minha linha, me ligando: 'Ei, o que a gente vai fazer? O que há, veterano? Vem cá. A gente pode usar você por aqui'", relatou James, que elogiou a consistência de caráter do armador. James concluiu que a combinação de Embiid, Brown e Maxey, somada ao seu próprio desejo de continuar desafiando o tempo, o convenceu a iniciar sua 24ª temporada vestindo as cores do Sixers. Antes da decisão de LeBron, o trio do 76ers contatou o 'King' para convencer o craque e recebê-lo em Filadélfia.

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