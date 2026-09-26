Após cirurgia, astro do Knicks é liberado aos treinos da NBA
MVP das Finais da NBA confirma recuperação total de cirurgia no pulso e liderará a equipe na pré-temporada de 2026-27
Jalen Brunson recebeu alta médica total e está liberado para participar do training camp do New York Knicks, que começa na próxima semana. O armador fez uma cirurgia no pulso esquerdo em julho, durante a offseason da NBA.
O anúncio ocorreu em Randall's Island Park, em Nova York, diante de uma multidão de milhares de pessoas reunidas no Roommates Show Block Party, episódio ao vivo do podcast que Brunson co-apresenta com o companheiro de time Josh Hart. "Como vocês sabem, operei durante a offseason. Eu só queria contar a vocês que estou totalmente liberado", disse ao público.
O Knicks abre a temporada 2026-27 com o media day marcado para terça-feira (29). Com Brunson confirmado para o training camp, a franquia inicia a preparação para defender o título da NBA conquistado na temporada passada.
Temporada de Brunson na NBA
Brunson jogou toda a campanha do título sentindo desconforto no braço com o qual arremessa, conforme relatou Ian Begley, da SNY. Durante uma entrevista de rádio no verão, o armador disse não saber ao certo quando sofreu a lesão, mas que começou a perceber o problema no final do Jogo 2 das finais da Conferência Leste contra o Cleveland Cavaliers.
Mesmo machucado, o armador, três vezes All-Star e selecionado para o All-NBA, não deixou o rendimento cair. Nos playoffs de 2026, Brunson registrou médias de 28.4 pontos, 6.1 assistências, 3.2 rebotes e 1.2 roubadas de bola em 36.9 minutos por jogo. Nos arremessos, acertou 46.5% do campo, 36.3% dos chutes de três pontos e 84.6% dos lances livres. O desempenho lhe rendeu o prêmio de MVP das Finais da Conferência Leste e das Finais da NBA, com o Knicks conquistando seu primeiro título em 53 anos.
Após a cirurgia, Brunson passou a maior parte da offseason com a mão dominante imobilizada em um gesso, visível nas diversas aparições que fez durante a extensa turnê de celebrações ao longo do verão. O encerramento dessa temporada festiva está marcado para este sábado (26), quando o armador apresenta o episódio de estreia da temporada do Saturday Night Live.
Nova temporada do Knicks
Com Brunson confirmado para liderar o elenco no training camp, o Knicks se volta agora para uma série de questões abertas antes do início da temporada regular. Uma das principais é o acordo de extensão de contrato com o pivô Karl-Anthony Towns, ainda não firmado.
Além disso, a franquia precisa definir se algum dos veteranos trazidos para o training camp, entre eles Bruce Brown, John Konchar, Drew Eubanks, James Wiseman e Ochai Agbaji, garantirá uma vaga no elenco para a noite de estreia. O time também avaliará se o recém-chegado Andre Drummond consegue preencher o espaço deixado por Mitchell Robinson, que deixou o clube na offseason.
— Me disseram que estou liberado. Bem a tempo do training camp — complementou Jalen Brunson.
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