NBA: Ex-Warriors é trocado pela segunda vez em uma semana

Charlotte negociou Buddy Hield com o Chicago Bulls em troca de Rob Dillingham e dinheiro. A troca, realizada neste domingo (27), é a segunda envolvendo Hield em menos de uma semana: o armador veterano havia chegado ao Charlotte Hornets na terça-feira (22), como parte da negociação que trouxe Dorian Finney-Smith ao time.

O dinheiro incluído na troca cobre a diferença salarial entre os dois jogadores nesta temporada: Hield receberá US$ 9,7 milhões, contra US$ 6,9 milhões de Dillingham, uma diferença de US$ 2,8 milhões. Para a próxima temporada, apenas US$ 3,1 milhões dos potenciais US$ 10,1 milhões do contrato de Hield estão garantidos. O Chicago Bulls tem a opção de ativar US$ 8,8 milhões do contrato de Dillingham para a próxima temporada.

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O que cada time ganha

O Bulls reforça o elenco com um arremessador experiente. Na temporada passada, Hield disputou 51 partidas divididas entre Golden State Warriors e Atlanta Hawks, com médias de 7,6 pontos por jogo e 34,9% de aproveitamento de três pontos, o pior índice de sua carreira, na qual acumula média histórica de 39,5%.

O Charlotte, por sua vez, reduz despesas salariais antes do início da temporada. O time ainda conta com 17 jogadores no elenco e precisará dispensar alguns deles. A franquia já havia absorvido salário em situação semelhante com Ryan Nembhard. Dillingham é apontado como um dos candidatos a ser dispensado.

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Buddy Hield e Stephen Curry no Golden State Warriors (Foto: Barry Gossage / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

A trajetória de Dillingham na NBA

Rob Dillingham, de 21 anos, foi a oitava escolha do draft de 2024, selecionado pelo San Antonio Spurs e negociado para o Minnesota Timberwolves na mesma noite. A expectativa era que ele se tornasse o sucessor de Mike Conley como armador titular, mas a parceria não deu os resultados esperados por nenhum dos lados.

Ainda durante a última temporada, Dillingham foi enviado ao Bulls. Agora, segue como incerteza também em Chicago. Em duas temporadas na NBA, ele acumula médias de 5.5 pontos e 2.1 assistências por jogo, com 32,4% de aproveitamento de três pontos.