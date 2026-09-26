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NBA: Calouro destaque da última temporada se lesiona

Ala sofre distensão na coxa esquerda e será reavaliado na primeira semana da temporada regular

PorDavi CaldasThiago Fernandes
São Paulo (SP)
26/09/2026 14:32
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Kon Knueppel, número 7 do Charlotte Hornets, manuseia a bola durante o jogo contra o Sacramento Kings, pela final da Liga de Verão da NBA de 2025, em 20 de julho de 2025, no Thomas & Mack Center em Las Vegas, Nevada. NOTA AO USUÁRIO: O usuário reconhece e concorda expressamente que, ao baixar e/ou usar esta fotografia, está consentindo com os termos e condições do Contrato de Licença da Getty Images. Aviso obrigatório de direitos autorais: Copyright 2025 NBAE Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP (Foto de Garrett Ellwood/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP)
Kon Knueppel, do Charlotte Hornets, durante o jogo contra o Sacramento Kings, pela final da Liga de Verão da NBA de 2025 (Foto: Garrett Ellwood/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP)

O ala Kon Knueppel, do Charlotte Hornets, deve perder o início da temporada 2026-27 da NBA após sofrer uma distensão no tendão da coxa esquerda. O time anunciou a lesão na última sexta-feira (25).

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A contusão ocorreu durante uma atividade de pré-temporada em quadra. O ala Grant Williams também sofreu uma distensão no tendão da coxa, no entanto na perna direita. Nos últimos dois anos, o veterano disputou apenas 52 jogos enquanto se recuperava de uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito. Os dois jogadores vão desfalcar o Charlotte nos jogos de pré-temporada e serão reavaliados na primeira semana da temporada regular.

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Os training camps da NBA começam na segunda-feira (29). O primeiro dos quatro jogos de pré-temporada do Hornets está marcado para 6 de outubro, enquanto a estreia na temporada regular acontece em 21 de outubro. As duas partidas de abertura são contra o Brooklyn Nets.

Grant Williams (#2), do Charlotte Hornets, sobe para o rebote contra o Dallas Mavericks no Spectrum Center, em Charlotte. (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP)
Grant Williams, do Charlotte Hornets, sobe para o rebote contra o Dallas Mavericks no Spectrum Center, em Charlotte. (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP)

Temporada de destaque como calouro da NBA

Na temporada anterior, Knueppel, de 21 anos e 2,01 metros, terminou em segundo lugar na votação de Calouro do Ano da NBA. O ala ficou atrás apenas de Cooper Flagg, a primeira escolha do Draft de 2025, e registrou médias de 18.5 pontos, 5.3 rebotes e 3.4 assistências por jogo. Selecionado na quarta escolha geral pelo Hornets, saindo da Universidade Duke, ele se tornou o primeiro novato a liderar a liga nas bolas de longa distância ao converter 273 arremessos de três pontos, com aproveitamento superior aos 40%.

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Knueppel também foi peça central na virada do Hornets na temporada. O time evoluiu de um dos piores desempenhos da liga, com 19 vitórias e 63 derrotas na temporada anterior, para 44 vitórias e 38 derrotas, se classificando para o play-in como o nono colocado. Na competição de classificação, Charlotte venceu o Miami Heat em uma prorrogação eletrizante antes de ser eliminado pelo Orlando Magic. Knueppel, no entanto, somou apenas 17 pontos e teve um rendimento muito abaixo nas bolas de três, acertando 1 dos 12 arremessos nos dois jogos do play-in e evidenciando o desgaste de uma longa temporada.

Responsabilidade ampliada

A expectativa é que o ala ganhe um papel ainda mais central no Hornets após a surpreendente troca de LaMelo Ball para o Minnesota Timberwolves e o envio de Miles Bridges ao Phoenix Suns. Knueppel e Brandon Miller devem formar o núcleo de uma equipe em ascensão com pretensões aos playoffs.

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Para a nova temporada, o Charlotte também renovou com o armador Coby White, selecionou o pivô Hannes Steinbach e o armador Christian Anderson no draft, e contratou o pivô Naz Reid e os armadores Grayson Allen, Buddy Hield e Ryan Nembhard, em uma reformulação ampla do elenco voltada para uma Conferência Leste mais competitiva.

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